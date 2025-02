Ospite al Festival di Sanremo 2025 sull’esterno Suzuki Stage allestito quest’anno in Piazza Colombo, BigMama – nome d’arte di Marianna Mammone – si era già abbondantemente fatta notare lo scorso anno in occasione dell’ultima edizione della kermesse sanremese condotta da Amadeus nella quale riuscì a conquistarsi una 22esima posizione, ma con la conseguenza (tutt’altro che secondaria) di lanciare ancora più in alto la sua carriera già avviata da diverso tempo: tra queste righe cercheremo di rispondere alla fondamentale domanda – che certamente rimbalzerà nella testa di molti di voi lettori – ‘chi è BigMama‘ soffermandoci da prima sulla sua carriera e poi anche su ciò che sappiamo della sua vita privata.

BigMama/ Chi è la rapper de "La rabbia non ti basta": "il 2024 è stato il mio anno: sperò sarà sempre meglio"

Partendo – appunto – dalla carriera di BigMama è interessante notare che la prima volta che ha preso in mano carta e penna per scrivere una canzone aveva solamente 13 anni, mentre i primissimi brani pubblicati (autonomamente su YouTube) risalgono all’età di 16 anni: nel 2022 arriva il primo EP – intitolato ‘Next big thing‘ -, i primi concerti in giro per l’Italia, la partecipazione al Concertone del Primo maggio a Roma e anche l’ospitata al fianco di Elodie a Sanremo; mentre nel 2024 sul palco dell’Ariston ci è salita in qualità di concorrente con il brano ‘La rabbia non ti basta‘.

Lodovica Lazzerini, fidanzata BigMama/ "Ci rispettiamo, ci aiutiamo, scriviamo dei pezzi benissimo insieme"

Chi è BigMama: tutto sulla vita privata di Marianna Mammone dal bullismo al tumore

Proseguendo nella scoperta di chi è BigMama, possiamo ora concentrarci sulla sua vita privata partendo dal precisare che è nata nel 2000 in quel di Avellino – precisamente a San Michele di Serino – conseguenza inizialmente un diploma al Liceo Scientifico e, dopo esserci trasferita nella Milano in cui vive tutt’ora, iscrivendosi al corso in urbanistica del Politecnico; mentre in merito alla sua situazione sentimentale sappiamo che oggi ha una relazione con la collega Maria Lodovica Lazzerini – che in arte si fa chiamare Aito – e che l’ha aiutata nella stesura del brano presentato lo scorso anno a Sanremo.

BigMama, chi è la fidanzata Maria Lodovica Lazzerini / Come si sono conosciute e una storia senza filtri

Complessivamente, la vita privata di BigMama non è stata certamente facile per dopo aver subito il bullismo dei suoi compagnetti a scuola a causa del suo peso – poi trasformato in un motore per far emergere la sua arte musicale -, nel 2020 ha anche scoperto di soffrire di un linfoma di Hodgkin che l’ha costretta a subire dodici cicli di chemioterapia dai quali – fortunatamente – ne è uscita vincitrice l’anno successivo; mentre solo recentemente ha raccontato di essere stata vittima all’età di 16 anni di violenza sessuale che ha realizzato solamente qualche anno più tardi e non ebbe il coraggio di denunciare.