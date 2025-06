La cantante italiana BigMama sarà una delle protagoniste domenica 1 Giugno 2025 al Radio Zeta Future Hits Live 2025 e sicuramente è una delle artiste più attese in un evento molto interessante. La cantante, oltre a essere in costante crescita sul panorama musicale, è molto attiva anche a livello sociale, ma vediamo meglio chi è.

Il vero nome di BigMama è Marianna Mammone ed è nata ad Avellino il 10 Marzo 2000. La ragazza è cresciuta con la sua famiglia in un piccolo paesino di montagna campano, San Michele di Serino. E’ molto legata alla sua famiglia, ha tre fratello, uno più grande e due invece più piccoli. In un’intervista a Verissimo l’artista ha spiegato:

“Ho due genitori che non ci hanno mai fatto venir alcun dubbio sul fatto che si amassero ed io provo un amore inspiegabile per i miei fratelli. La famiglia è il mio riferimento assoluto e non mi ha mai abbandonato”. BigMama è molto legata anche a sua madre Angela e tutta la famiglia accompagnò l’artista in occasione del Festival di Sanremo e la incoraggiò cosi da vicino.

BigMama tra musica e l’amore: le ultime sulla sua vita privata

Negli anni BigMama ha voluto trasmettere un messaggio mediante la musica, un messaggio di positività e sicuramente contro gli haters che l’hanno attaccata a più riprese. L’artista ha raccontato ai microfoni del Messaggero rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Ho iniziato a scrivere per rabbia, sfogando il mio dolore attraverso la scrittura”.

Per questo BigMama ha spiegato che difficilmente arriva a voler scrivere canzoni d’amore ma piuttosto preferisce cantare messaggi con un significato importante a livello di società. BigMama è fidanzata con Ludovica Lazzerini, anch’egli una cantante e le due su sono conosciute qualche anno fa, hanno collaborato a livello musicale e si sono fidanzate.

Le due sono molto legate e BigMama ha parlato cosi ai microfoni di Verissimo: “Sono felicissima di questa relazione e spero che sia quella definitiva della mia vita, non ho mai provato un amore del genere ed è qualcosa di speciale. Lei è la mia prima ragazza affettiva ed io la sua, ci rispettiamo e stiamo davvero molto bene insieme”, con le due che appaiono davvero legatissime.