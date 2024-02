BigMama all’Assemblea Generale dell’ONU/ “Ho dovuto sopportare anni di bullismo, verbale e fisico”

BigMama, l’intervento all’Assemblea Generale dell’ONU contro il bullismo

Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo 2024 con La rabbia non ti basta, BigMama ha preso parte ad un importante appuntamento a livello internazionale. Nella giornata di ieri, infatti, la cantante e attivista è stata ospite nell’aula dell’Assemblea Generale all’ONU dove, come riporta Ansa, ha parlato in inglese davanti ad una platea di duemila liceali provenienti da tutto il mondo. Il suo discorso ha toccato tematiche delicate e che le stanno particolarmente a cuore, come il bullismo e il body-shaming di cui ha sofferto in passato.

“Per tutta la vita mi hanno fatto credere di essere completamente sbagliata – racconta BigMama – Il mio fisico faceva in modo che la gente mi valutasse come ‘non abbastanza’ prima ancora che mi si potesse davvero conoscere. Una persona grassa nell’immaginario degli altri è una persona svogliata, pigra, non attiva, non intelligente, che non ha voglia di migliorare. Per una persona come me sognare era inutile“.

BigMama: “Ho dovuto sopportare anni di bullismo, verbale e fisico“

BigMama sul palco di Sanremo 2024 ha portato un brano, La rabbia non ti basta, che racchiude la sua storia personale. E, anche nel corso del suo intervento internazionale, ha rievocato le sue origini e le difficoltà riscontrate negli anni, quando il suo aspetto fisico è diventato oggetto di episodi di bullismo e frasi denigratorie che l’hanno buttata giù: “Vengo da un paese molto piccolo con una mentalità altrettanto piccola. Ho dovuto sopportare anni di bullismo, verbale e fisico. Ogni giorno della mia infanzia e adolescenza lo ricordo pieno di parole di odio. ‘Cicciona, fai una dieta, fai schifo‘”.

La rapper ha trovato il modo di reagire attraverso la musica, scrivendo la sua prima canzone, che poi ha deciso di pubblicare in rete: “Ho cercato per anni di evitare la sofferenza stando in silenzio. La prima risposta è stata la rabbia. A 13 anni ho scritto il mio primo pezzo, charlotte, un rap che parla di suicidio e autolesionismo e per tre anni l’ho tenuto tutto per me. BigMama è nata quando ho avuto la forza di metterlo su YouTube“.

BigMama è intervenuta nell’aula dell’assemblea dell’Onu a New York, di fronte a una platea di duemila giovani, per portare il suo messaggio contro body shaming e bullismo pic.twitter.com/GNIyr5pOPF — Tg3 (@Tg3web) February 22, 2024













