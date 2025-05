BigMama non vuole porsi limiti e dopo un anno e mezzo, almeno, vissuto sulla cresta dell’onda si appresta a condurre il Concertone del Primo Maggio e prossimamente Eurovision Song Contest. La cantante avellinese dal 2024 ad oggi si è tolta parecchie soddisfazioni: dalla collaborazione artistica con Alessandra Amoroso a San Junipero, il nuovo singolo che promette di infiammare l’estate. Nel mentre abbiamo visto BigMama praticamente ovunque, tra conferenze, ospitate ed esibizioni da applausi.

BigMama a Sanremo 2025: chi è?/ Vita privata e carriera: gli abusi, il bullismo e la malattia

Così BigMama ha fatto ricredere chi non credeva in lei e che oggi “pagherebbe” per un selfie con lei. “Sono passata dall’essere presa in giro, guardata male, dovunque, a sentirmi chiedere una foto”, racconta la cantante campana in una intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair. Una vera e propria rivincita per BigMama, che invita i coetanei a non avere paura di essere se stessi.

BigMama/ Chi è la rapper de "La rabbia non ti basta": "il 2024 è stato il mio anno: sperò sarà sempre meglio"

BigMama, la rivincita contro gli hater e l’invito ad essere sempre se stessi: “Ci fanno la guerra ma…”

“Vorrei essere un esempio per il cambiamento: siate come siate, non abbiate paura dei giudizi”, dice BigMama. Una grande soddisfazione per l’artista avellinese che ha vissuto momenti molto difficili in passato, tra problematiche relative all’accettazione del proprio corpo, la lotta alla depressione e l’autolesionismo durante l’adolescenza.

Oggi BigMama ha una consapevolezza diversa, non ha più paura di esprimere ciò che è davvero e prova a sfruttare la propria visibilità per portare avanti le sue battaglie. “Questo è un paese che ci fa la guerra”, dice a proposito del suo orientamento sessuale. BigMama, infatti, è lesbica e oggi il suo cuore batte per la fidanzata Lodovica Lazzarini della quale è perdutamente innamorata. Una storia d’amore in cui la cantante crede profondamente e in cui è pronta a scommettere per il futuro.

Lodovica Lazzerini, fidanzata BigMama/ "Ci rispettiamo, ci aiutiamo, scriviamo dei pezzi benissimo insieme"