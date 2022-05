BigMama, chi è?/ Da vittima di bullismo alla rivalsa grazie alla musica

Chi è BigMama, giovane rapper emergente al Concerto Primo maggio

BigMama è una delle artisti emergenti presenti quest’anno al concerto Primo Maggio, che si tiene ogni anno a Roma e sarà trasmesso in diretta su Rai 3. Questa è una rapper italiana giovane ed emergente che vuole far sentire la sua voce e condividere i suoi messaggi con le persone attraverso le note e le parole delle sue canzoni. Visto il suo passato turbolento, essendo stata vittima di bullismo, nei suoi brani cerca di portare testi fondamentali per parlare di questo argomento e per cercare una rivalsa e una vendetta dalle situazioni che ha dovuto subire da piccola.

Scrive di autolesionismo, di discriminazione e di omofobia, ad esempio. Fin da subito la musica è stata per lei una via di fuga dalla difficile quotidianità ed è stato il modo per superare questa sua condizione di vittima di bullismo, dando voce alle emozioni che stava provando e, aiutando, in questo modo, migliaia di ragazzi nella sua stessa situazione.

BigMama, canzoni dal testo impegnativo e…

Le canzoni più famose di BigMama, che vi consigliamo fortemente di ascoltare per farvi un’idea delle tematiche di cui parla BigMama sono sicuramente: Too Much, Formato XXL, Così leggera, Poker, Next Big Thing, Pollo Chicken, Odi et amo, Mami Daddy e altre. Sicuramente i suoi testi sono impegnativi e di certo non sono leggeri e divertenti, ma cantarli insieme è sempre emozionante e liberatorio, dal momento che tante persone riescono a trovare una voce per esprimere quello che stanno passando. Grazie alla sua personalità coraggiosa e determinata BigMama sta ottenendo un grande successo tra il pubblico, soprattutto delle nuove generazioni, e speriamo che possa procedere in questa direzione e proseguire una bella carriera ricca di risultati.

