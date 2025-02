BigMama, il cui vero nome è Marianna Mammone, è una delle protagoniste della trasmissione Dalla Strada al Palco, programma in onda venerdi 7 Febbraio 2025. Lei una cantante che sta riscuotendo diverso successo, ma che ha vissuto una storia piuttosto particolare e molto difficile. Andiamo a vedere chi è BigMama.

La giovane cantante nasce ad Avellino il 10 Marzo 2000. BigMama è una rapper italiana, cantante diventata famosa nel 2002 grazie ad un concerto del Primo Maggio, è cresciuta a San Michele Serino, una cittadina in Campania. Fin da piccola BigMama ha una grande passione per la musica, e già a 13 anni raccontava di voler diventare una cantautrice.

Inizia ad incidere i suoi primi album e incide diverse canzoni. Nel 2023 si fa notare al Festival di Sanremo dove duetta con Elodie e successivamente nel 2024 partecipa come concorrente al Festival, il suo brano La rabbia non ti basta, la fa conoscere e in molti sottolineano la sua bella voce. Ma oltre alla musica la ragazza è molto altro e più volte ha raccontato i suoi problemi.

BigMama e le parole per la sua fidanzata Lodovica Lazzerini

BigMama è riservata per quel che riguarda la sua vita privata, ma sappiamo che è bisessuale (lei si definisce Queer) ed è fidanzata da tempo con Lodovica Lazzerini, persona con il quale ha scritto la canzone cantata a Sanremo. BigMama ne ha parlato raramente ma ha confessato di essere follemente innamorata della sua Lodovica e al Corriere della Sera ha svelato:

“Fino a quattro anni fa avevo avuto solo relazioni con uomini, poi sono partite alcune storielle con donne e poi ho conosciuto Lodo. Inizialmente era partita cosi, poi mi ha fatto capire che mi potevo fidare di lei e ho capito che potevo meritare l’amore di una donna come lei”. Per anni BigMama ha dovuto combattere contro la malattia del cancro e durante un’intervista a Verissimo ha raccontato il suo dramma.

La cantante ha raccontato che era appena arrivata a Milano quando ha scoperto che aveva un linfoma di Hodgin ed è tornata dalla famiglia che le è stata di grande supporto: “Non ho mai avuto paura di morire, nemmeno per mezzo secondo. Dovevo tornare a fare musica”. Ora la donna sta bene e fa controlli regolarmente.