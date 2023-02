BigMama, chi è Marianna Mammone?/ Il bodypositivity a Sanremo 2023 grazie a Elodie

CHI È BIGMAMA (MARIANNA MAMMONE), OGGI A SANREMO 2023 PER IL DUETTO

Una nuova collaborazione anche per BigMama e Elodie che si troveranno l’una di fianco all’altra al Festival di Sanremo 2023 nella serata delle Cover. Artista molto nota tra il pubblico giovanali, BigMama è giovanissima ma è già una promessa nel mondo musicale. Le cantanti si esibiranno in un brano in lingua inglese e tutti non vediamo l’ora di ascoltarlo. BigMama è il nome d’arte di Marianna Mammone, originaria di Avellino, dove è nata il 10 marzo del 2000.

Da sempre innamorata della musica, BigMama ha coltivato la sua passione da autodidatta, come lei stessa ha rivelato: “L’ho fatto io da sola, tramite i karaoke, le gare di canto, il coro del paese, il coro del teatro, il coro della scuola. I primi freestyle li tenevo per me perché ero molto timida all’inizio. Nel 2016 ho fatto sentire questi pezzi alle mie amiche, che mi hanno consigliato di cacciarli fuori. E allora li ho pubblicati. Ho continuato a fare musica ad Avellino un po’ in silenzio, perché lì a livello d’industria musicale non c’è nulla”.

BIGMAMA E LA SUA CAMPAGNA A FAVORE DEL BODYPOSITIVITY

BigMama è un’icona musicale e di bodypositivity è pronta a duettare con Elodie, cantante ormai da tempo affermata. La giovane artista non è conosciuta dal pubblico di Rai 1, ma ha fatto breccia nel cuore dei più giovani soprattutto grazie ai social network. L’opportunità di calcare il palcoscenico del Festival di Sanremo 2023 permetterà a questa ragazza di farsi notare e poi sarà il pubblico a giudicare la sua voce.

Fatto sta che sui social riceve ogni giorno attestati di grande stima da parte delle persone che apprezzano non solo il suo modo di cantare ma anche i messaggi che lanciano le sue musiche. Ecco quindi che BigMama ha spiccato il volo alla ricerca di un panorama musicale più florido e in men che non si dica, eccola sul palco dell’Ariston. Di certo un grande traguardo, non vediamo l’ora di sentirla cantare!

