BigMama, discorso per i giovani al Concerto Primo Maggio 2024/ “Sbagliare è umano, fallire è prezioso!”

Il Concerto del Primo Maggio 2024 a Roma, in linea con le tante edizioni precedenti, si è confermato non solo una maratona musicale ma anche un momento propizio per gli artisti dove lasciarsi andare a messaggi di importanza sociale degni di nota. A mettersi in evidenza sul palco del Circo Massimo è stata BigMama, reduce dal successo di Sanremo e con una storia di vita che l’ha portata a conoscere le ombre prima delle luci. Un percorso che le ha insegnato tanto, soprattutto come prendere il buono dei fallimenti per costruire un futuro ancor più luminoso.

“Dovete fallire perchè aiuta, ti fa ragionare su quanto effettivamente credi nel tuo sogno. Ti porta ad avere quella forza interiore che è fondamentale per andarti a prendere ciò che ti spetta: io lo chiamo desiderio di rivalsa, e io ce l’ho ed è la cosa più bella che ho…”. Inizia così il discorso di BigMama, quasi un messaggio motivazionale per i tanti giovani che condividono sogni e speranze che spesso rischiano di infrangersi sui muri degli sbagli e dei fallimenti.

BigMama al Concerto del Primo Maggio 2024: “Quante persone mi hanno messo i piedi in testa…”

“Sapete quante volte ho fatto concerti e c’erano 15 persone, quante persone mi hanno messo i piedi in testa, quanti contest ho perso. La passione per la musica è sempre stata più forte di tutti questi giudizi, una forza che mi ha dato la spinta per continuare”. Prosegue così il discorso di BigMama al Concerto Primo maggio 2024 a Roma, sul palco del Circo Massimo. Le parole della cantante sono un monito soprattutto per i giovani, per coloro che temono di non farcela a causa delle porte in faccia, delle insicurezze, aspetti che invece nel tempo possono forgiare le ambizioni in maniera ancora più poderosa.

BigMama ha poi così concluso il suo profondo e notevole discorso a proposito dell’importanza dei sogni, a dispetto delle cadute e degli ostacoli. “Ragazzi, ricordate: sbagliare è umano e fallire è prezioso. Sarà la vostra ambizione che un domani muoverà il mondo, credere nei propri sogni salva!”.











