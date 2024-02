BigMama, finale Sanremo 2024/ “La rabbia non ti basta”, un grido più forte delle critiche…

BigMama si gode la finale di Sanremo 2024 tra elogi e critiche per la sua canzone “La rabbia non ti basta”

Di sicuro BigMama ha dimostrato di essere una concorrente all’altezza di Sanremo 2024. E infatti approccia alla finale del Festival con la giusta carica e con la consapevolezza necessaria per un appuntamento così importante. La rabbia non ti basta è un brano che non ha deluso i suoi fan, ma che ancora non è riuscito a decollare nella classifica dei brani più ascoltati su Spotify. La cantante avellinese vuole riprovarci, con l’obiettivo di conquistare un piazzamento importante nella classifica più importante, quella di Sanremo 2024.

Pronta, ancora una volta, a rivendicare con orgoglio la sua lotta contro il body shaming in un brano che sembra fatto appositamente per lei. La voce a BigMama non manca, ma anche lo spirito: in questi giorni l’abbiamo vista all’opera con performance coinvolgenti e audaci, instaurando una connessione autentica con l’Ariston.

BigMama si gode la finale di Sanremo 2024 tra elogi e critiche: “La rabbia non ti basta” non decolla?

“E’ qualcosa di bellissimo. Mi sono divertita tantissimo, forse pure troppo, ci ho preso gusto e sono davvero molto felice”, ha detto Big Mama dopo aver cantato La rabbia non ti basta nella seconda puntata della kermesse. Eppure, come dicevamo, non sono mancate le polemiche. Non tanto per la canzone, quanto per l’accostamento che ha mandato su tutte le furie BigMama, paragonata appunto ad Ursula, l’iconica strega de La Sirenetta. “Tutte le operazioni di meme, cose che dovrebbero far ridere, mi fanno ridere perché sono comunque una persona molto ironica. Quando però questa ironia viene utilizzata come compromesso per non parlare della mia bravura ma solo della mia fisicità allora non mi fa così tanto ridere”, ha detto in una intervista rilasciata a La Stampa.

“Se una persona parla della mia esibizione facendomi i complimenti e poi magari fa una battutina dicendo ‘sembravi Ursula de La Sirenetta’ fa ridere. Ci sta, alla fine poi Ursula è iconica, tu non puoi esserlo. lo si. Se qualcuno mi avesse aiutata prima, mi avesse dato ascolto prima, magari ad oggi non sarei tanto complessata su alcune tematiche. lo purtroppo sono ancora molto legata al giudizio delle persone”.











