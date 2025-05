Big Mama: cosa ha fatto durante l’esibizione di Israele all’Eurovision 2025

Durante la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 al termine della quale altri dieci Paesi hanno staccato il biglietto per la finale, sul palco di Basilea si è esibita anche Yuval Raphael, la cantante di Israele che ha cantato il brano New Day Will Rise. Anche l’esibizione dell’artista di Israele è stata anticipata dalla cartolina per poi esibirsi. Il commento, per l’Italia, di tutti gli artisti in gara è strato affidato a Gabriele Corsi e BigMama. Per l’esibizione di Israele, però, tutto è cambiato.

BigMama, infatti, è rimasta in totale silenzio sia durante il lancio della cartolina che durante l’esibizione. Silenzio totale anche dopo l’esibizione di Israele da parte di BigMama che ha così preso posizione. L’atteggiamento dell’artista, tuttavia, non è stata condivisa da tutti e tra i tanti commenti è arrivato anche quello di Selvaggia Lucarelli.

BigMama in silenzio all’Eurovision 2025: perché non è piaciuto a Selvaggia Lucarelli

Sempre schietta e diretta, Selvaggia Lucarelli ha commentato la presenza di Israele all’Eurovision Song contest 2025 e ha detto la propria opinione anche sul silenzio di BigMama che non è stato totalmente condiviso dalla giornalista. “Il vero problema è pensare che il silenzio sia azione e non complicità”, ha esordito la Lucarelli.

“Ma poi BigMama grandi discorsi dal palco del Primo Maggio sui suoi haters, poi su Israele totale mutismo. Vabbe“, ha aggiunto la giornalista condividendo tra le storie del proprio profilo Instagram il messaggio di una ragazza su X che applaudiva la scelta di Big Mama di restare in silenzio prima, durante e dopo l’esibizione dell’artista di Israele.

