BigMama ‘La rabbia non ti basta’, pagelle canzone Sanremo 2024/ Manifesto zeitgeist in odor di bignami

Pagelle canzone BigMama ‘La rabbia non ti basta’, Sanremo 2024: brano che riassume il percorso dell’artista, forse non le darà nuovo pubblico

Oltre che per i suoni e le rime, BigMama è forse tra gli interpreti di Sanremo 2024 la più contemporanea, o meglio quella più attaccata al presente, alle sue complessità e allo spirito dei tempi, tanto nell’immagine, quanto nei contenuti lirici e sonori: impegnata nella diffusione della body positivity, ovvero l’accettazione del proprio corpo cercando di contrastare le pressioni mediatiche e sociale, la lotta contro grassofobia e omofobia, le tematiche di genere e orientamento sessuale che per comodità chiamiamo diritti lgbtq+.

Ovviamente, La rabbia non ti basta, il pezzo con cui esordisce in gara dopo il duetto con Elodie che ne mostrò le doti, deve essere un manifesto per comunicare al pubblico nazional-popolare, e questo compito lo svolge abbastanza bene.

BigMama con la canzone ‘La rabbia non ti basta’ al Festival di Sanremo 2024: un pezzo con ritmo e passo

La canzone La rabbia non ti basta di BigMama a Sanremo 2024 raggruppa le caratteristiche musicali e liriche della cantante, ritmo e passo dell’interpretazione tipico di quella trap-house di tendenza, testo che parla di amore e auto-amore, accettazione e self-empowerment, ovvero il miglioramento di sé attraverso la consapevolezza (“Vorresti un altro corpo, ma a quale costo?”). Il pezzo si fa ascoltare, ma sconta l’effetto bignami del testo, che un po’ si mangia le possibilità musicali: saranno le sue doti da entertainer a fare la differenza tra una buona riuscita e un mezzo flop.

