L’Eurovision Song Contest 2025 è in dirittura d’arrivo, anche se non c’è l’hype degli anni scorsi, forse perché ora l’attenzione è tutta rivolta verso il Conclave, ed è un peccato dato che salirà sul palco Lucio Corsi, che al Festival di Sanremo ha stupito tutti con la sua arte e la sua personalità. A commentare le esibizioni ci saranno Gabriele Corsi e BigMama.

Topo Gigio all'Eurovision 2025: sarà lo spokesperson/ E Lucio Corsi conferma: "Canterò in italiano"

A tal proposito la cantante durante la conferenza stampa nei giorni scorsi ha detto che le piacerebbe che la giuria sanremese desse più importanza a delle canzoni che abbiano magari un sapore più internazionale che possa portare qualcosa di più sul palco europeo. Apriti cielo, tutti hanno iniziato a insinuare che ce l’avesse con il cantante.

Lucio Corsi al Concerto del 1 Maggio, chi è / Ha una fidanzata? La rivelazione e quel rumors che fa discutere

BigMama smonta le polemiche: “Lucio Corsi è un grande”

Ci ha pensato BigMama, in maniera intelligente, a smontare ogni qualsivoglia polemica che alcuni portali hanno costruito a modino solo in favore di click: “Lucio è un grande, ha portato se stesso sul palco, la sua musica senza costruzione di chissà cosa perché è lui e basta”. Inoltre secondo lei la sua arte sarà capita anche in Europa la cui esibizione avrà i sottotitoli per veicolare meglio il messaggio del brano ‘Volevo essere un duro’ (lui canterà in italiano).

Intanto all’Eurovision Song Contest 2025 l’organizzazione ha deciso che tutti i partecipanti dovranno rispettare la neutralità politica, il rispetto verso artisti e broadcaster, oltre al fatto che non potranno portare sul palco bandiere arcobaleno. Ovviamente sui social è scoppiata la polemica dato che una bandiera, peraltro pacifica, non ha mai ucciso nessuno. L’Italia la prossima settimana tiferà Lucio Corsi mentre San Marino farà il tifo per Gabry Ponte con la sua sua ‘Tutta l’Italia’.

Lodovica Lazzerini, chi è la fidanzata di BigMama/ "Ho trovato con lei l'amore che non ho mai trovato"