BigMama spiazza Mara Venier: “Antonino Cannavacciuolo è il mio guilty pleasure”/ Sorpresa a Domenica In

BigMama spiazza a Domenica In: “Sono innamorata di Antonino Cannavacciuolo”

Ospite di questa puntata di Domenica In, BigMama si è definita innamoratissima della sua fidanzata Lodovica Lazzerini ma farebbe un’eccezione solo con una persona. Scherzando, infatti, durante la chiacchierata con Mara Venier ha confessato di essere pazzamente innamorata dello chef di MasterChef Italia Antonino Cannavacciuolo. “È l’amore della mia vita io sono mega fan dico sempre che è il mio guilty pleasure. È una delle poche eccezioni che farei nella vita. Cosa mi piace? Tutto, è alto, sta barba. Sono sua in questo senso e prima o poi lo conoscerò.” ha confessato entusiasta la cantante partenopea.

Cinzia Primatesta e Elisa e Andrea, moglie e figli Antonino Cannavacciuolo/ Una coppia anche nel business

E subito dopo è letteralmente saltata sulla sedia ed ha iniziato ad urlare quando proprio lo chef Antonino Cannavacciuolo le inviato un messaggio a sopresa: “Ciao BigMama ti volevo salutare perché so che mi segui e questo mi fa molto piacere perché anche io ascolto le tue canzoni, e poi che dire sei una forza della natura, sei una grande.” Mara Venier vedendo la reazione scomposta della rapper ha chiesto ai autori di rimandare in onda il messaggio.

Cannavacciuolo, multa di 300 euro: "Non si è presentato in Tribunale"/ "Avrebbe dovuto testimoniare"

Domenica In, BigMama a Domenica In: “Ho messo dei filtri per limitare i commenti”

Schietta, diretta e sincera, Marianna Mammone, questo il vero nome di BigMama ha concesso una bellissima intervista a Domenica In dove ha parlato anche della sua malattia, un linfoma di Hodgkin da cui è guarita e della sua fidanzata Lodovica Lazzarini. Durante la chiacchierata con Mara Venier la rapper ha poi parlato anche della piaga degli odiatori sui social: “Mi danno fastidio le persone che parlano senza conoscere la vita degli altri. Il mio rapporto con i social? Allora, io ci lavoro e amo il mio lavoro, sinceramente però ti dico che sui social ho messo dei filtri per misurare i commenti, ad esempio, perché certe parole o frasi mi fanno male. Io non voglio leggere cose negative, non mi va”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA