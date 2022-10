Bilal, baby rapinatore in carcere minorile/ L’appello: “Datemi lavoro e non rubo più”

Bilal, il baby rapinatore che ha messo a referto almeno 7 rapine a Milano e altre nel Nord Italia, rimane in carcere minorile su decisione del gip dei minori, il quale ieri ha convalidato l’arresto eseguito dalla polizia all’alba di giovedì in piazza Duca d’Aosta, in seguito a una doppia rapina ai danni di due italiani di 31 e 20 anni. Nel mentre, sarà fissata una data per un incidente probatorio che stabilisca una volta per tutte la vera età del ragazzo. Sì, perché, come ha ricordato il “Corriere della Sera”, Bilal è da sempre considerato non imputabile in quanto 12enne, ma “la Procura minorile – con il pm Pietro Moscianese Santori – sospetta ora che Bilal di anni ne abbia invece 14”.

Coronavirus Italia, bollettino 23 ottobre/ Ministero Salute: 227 in terapia intensiva

Un dubbio originato da una vecchia dichiarazione che il minorenne aveva rilasciato in occasione dei primi controlli, quando affermò di essere nato a metà ottobre 2008. Se fosse davvero così, avrebbe superato la soglia dei 14 anni e le porte del carcere potrebbero aprirsi per lui senza alcun problema. Finora “gli esami ossei a cui era stato sottoposto in assenza di documenti ed eseguiti al Labanof di Cristina Cattaneo, eccellenza internazionale in ambito medico legale, avevano indicato per lui un’età compresa tra i 13 e i 14 anni e, non avendo compiuto con certezza i 14 anni, finora era stato sempre rilasciato”.

Marito e moglie morti, omicidio-suicidio?/ Taranto: donna soffocata, uomo impiccato

BILAL, BABY RAPINATORE CHIEDE LAVORO PER SMETTERE DI DELINQUERE

Secondo quanto raccontato dal giovane al “CorSera”, il giovane Bilal a 9 anni sarebbe fuggito dalla città natale, Fez, aggrappandosi al pianale di un camion per imbarcarsi a Tangeri. Avrebbe quindi girato per tre anni l’Europa in treno, facendo vagabondaggio e mantenendosi con furti e rapine per sopravvivere e mandare soldi a casa, ai suoi genitori. In Italia sarebbe giunto ad agosto: bloccato a Torino dopo aver sottratto un orologio a un 77enne, a metà mese a Genova aggredì e rapinò un cittadino dell’Ecuador. Poi, come detto, a Milano compie 7 furti tra Rolex, collane d’oro, valigie e così via.

SUPERENALOTTO, LOTTO: ESTRAZIONI 10ELOTTO/ Numeri vincenti 22 ottobre: mistero ‘6’

Sino all’arresto, con annessa dichiarazione: “Non voglio stare chiuso in comunità. Mi piace essere libero, girare. Questa è la mia vita. Trovatemi un lavoro, mille euro al mese. Mi bastano e non rubo più”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA