BILANCI INTER DI NUOVO NEL MIRINO DI REPORT

Mentre i tifosi dell’Inter esultano per la recente vittoria contro il Barcellona in Champions League, che vale l’accesso in finale contro il Paris St Germain, il club finisce nuovamente nel mirino di Report, che ha annunciato un’inchiesta giornalistica sui bilanci nerazzurri. Il conduttore Sigfrido Ranucci ha annunciato novità in merito alla questione di cui il programma si è ampiamente occupato nei mesi scorsi.

Infatti, nella scorsa edizione della trasmissione erano emersi alcuni retroscena che avevano gettato ombre sulla gestione nerazzurra e sui bilanci Inter. Partiamo dalla situazione “ufficiale”, cioè dichiarata. Nell’ultimo triennio l’Inter ha dovuto affrontare una complessa transizione finanziaria, ma al netto di un livello di indebitamento molto alto, il club meneghino si sarebbe avvicinato all’obiettivo del risanamento del suo rendiconto operativo dopo la pandemia, stando a quanto riportato nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore.

BILANCI INTER, IL PIANO DI OAKTREE

Il quotidiano parla di deficit pesanti per la pandemia e l’uscita di scena della famiglia Zhang, per un conto di 573 milioni di euro di rosso in quattro anni, ma i risultati sportivi degli ultimi anni hanno spinto il fatturato e ridotto il deficit, quindi il bilancio di questa stagione potrebbe andare in attivo.

Secondo i piani di Oaktree, c’è bisogno di ripetere i risultati positivi l’anno prossimo per consentire alla società di rendere nuovamente positivo il patrimonio netto entro il 2027, negativo al giugno scorso per 66 milioni. Il fondo nordamericano, nel frattempo, cerca di rifinanziare il bond da 415 milioni con scadenza 2027 per non incidere sulla liquidità e complicare il mercato.

GLI ULTIMI SERVIZI DI REPORT SUI BILANCI INTER

Ma dall’inchiesta giornalistica realizzata da Report nella scorsa edizione sui bilanci Inter è emersa una situazione ben più grave. Con il commercialista Gian Gaetano Bellavia sono stati evidenziati i presunti assetti societari opachi, in quanto il club è controllato da due filiere societarie, una che non ha depositato bilanci per anni, l’altra che è nella black list delle isole Cayman per irregolarità societarie.

Il commercialista segnalò anche una mancanza di trasparenza, perché in realtà queste società non avrebbero capitale, contabilità e bilanci, non sarebbero neppure iscritte in registri pubblici, quindi non sarebbero vere società e non si può risalire a chi ci sia dietro queste entità offshore.

In merito alla situazione finanziaria dell’Inter, indicò che i bilanci erano fortemente negativi, arrivando a concludere che tecnicamente il club nerazzurro sarebbe una società da liquidare. Ma il programma Rai seminò dubbi anche su alcune sponsorizzazioni, con centinaia di milioni arrivati da aziende legate a Suning. Infine, riguardo il passaggio di proprietà, con il fondo Oaktree che ha preso il controllo totale dell’Inter tramite le due filiere societarie sopracitate, per Bellavia anche i nuovi patron non sarebbero del tutto trasparenti, essendo riconducibili a entità offshore.