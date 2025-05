BILANCI INTER, CAOS SU REPORT PER SERVIZIO NON ANDATO IN ONDA

Solo qualche settimana fa Report aveva annunciato un nuovo servizio sui bilanci dell’Inter, frutto di un’inchiesta giornalistica che ha gettato ombre sulla gestione del club nerazzurro. Tuttavia, il servizio, annunciato anche nelle anticipazioni, non è andato in onda. E non andrà in onda neppure oggi, perché è stato deciso di pubblicare le nuove informazioni raccolte al termine della stagione di Serie A.

A spiegare il motivo è stato proprio il conduttore Sigfrido Ranucci in un post su Facebook. «Continuo a ricevere migliaia di richieste di chiarimenti sulla mancata messa in onda dell’annunciata inchiesta sui conti dell’Inter», ha esordito Ranucci, il quale ha voluto assicurare che il servizio verrà trasmesso regolarmente, «con elementi di originalità e di assoluto interesse». Per quanto riguarda lo slittamento, la spiegazione è che «è finalizzato a evitare una sovrapposizione tra il campionato e Report».

I tifosi delle altre squadre di Serie A hanno duramente contestato, sui social, questa decisione del programma di Rai 3, in primo luogo perché non comprendono come possa incidere sulle prestazioni della squadra, in secondo luogo perché viene ritenuta una forma di tutela non garantita ad altre squadre, a partire dalla Juventus. C’è anche chi ha fatto notare che, seguendo lo stesso ragionamento, non si potrebbero allora trasmettere servizi e inchieste giornalistiche su politici quando ci sono elezioni politiche alle porte.

BILANCI INTER, I FARI DI REPORT SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA

Report aveva acceso i riflettori sui bilanci Inter e sulle gravi difficoltà finanziarie dell’Inter, aggravate dalla pandemia e dall’uscita della famiglia Zhang, parlando di quasi 600 milioni di euro di perdite nel giro di quattro stagioni.

Tuttavia, grazie ai buoni risultati sportivi, il club nerazzurro ha aumentato i ricavi e avviato un processo di risanamento. Infatti, l’obiettivo del fondo americano Oaktree, che ha preso il controllo dell’Inter, è riequilibrare il patrimonio netto entro il 2027 e rifinanziare il bond da 415 milioni in scadenza nello stesso anno.

Ma il programma Rai, paarlando dei bilanci Inter, ha tirato in ballo società offshore poco trasparenti dietro la proprietà del club nerazzurro. Inoltre, secondo un esperto – il commercialista Bellavia – la struttura finanziaria dell’Inter sarebbe così debole che la società «tecnicamente» andrebbe liquidata, ossia chiusa per insolvenza.

Dunque, l’Inter si trova in una situazione particolare: da un lato, sta attraversando un momento sportivo delicato, essendo in lotta per lo scudetto e in finale di Champions League; dall’altro, è sotto osservazione dal punto di vista finanziario e dei blanci.