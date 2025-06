Dopo il rinvio delle settimane scorse, giustificato con la volontà di non condizionare la stagione nerazzurra, Report torna a occuparsi dei bilanci Inter. Si chiama La resa dei conti la nuova inchiesta giornalistica che si sofferma sulla situazione finanziaria del club meneghino, reduce dalla sconfitta nella finale di Champions League contro il PSG. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci aveva già acceso i riflettori sul tema: ora si chiede se l’Inter sia stata davvero vicina al fallimento, come era emerso proprio nella precedente inchiesta.

Infatti, erano stati evidenziati problemi economici gravi, ma per quell’approfondimento la trasmissione finì nel mirino, con diverse critiche e l’accusa di aver attribuito le responsabilità agli ex proprietari cinesi, il Gruppo Suning, che controllava il club fino al maggio dell’anno scorso. Ora, però, Report sostiene di aver raccolto nuove informazioni sui bilanci Inter per approfondire ulteriormente la situazione economica dei nerazzurri.

Infatti, sono stati esaminati i bilanci Inter prima e dopo l’arrivo del fondo statunitense Oaktree, che è subentrato al Gruppo Suning; ma ci sono anche documenti inediti e una testimonianza importante sulle manovre finanziarie che avrebbero salvato il club nerazzurro dal fallimento.

BILANCI INTER, LA “PROFEZIA” DI UN ANALISTA FINANZIARIO

Tali manovre sarebbero state effettuate nei momenti più difficili per il club, di cui ora è presidente Beppe Marotta, cioè tra il 2021 e il 2023, quando alla guida c’era Steven Zhang. Ma l’inchiesta giornalistica di Report sui bilanci Inter evidenzia anche una verità scomoda: quella riguardante la fragilità economica di molte società sportive, anche di quelle che appaiono forti e vincenti. Il programma mette anche in luce la debolezza delle istituzioni nel produrre regole chiare e farle rispettare. Un aspetto cruciale, ora che il governo Meloni vorrebbe una riforma del calcio.

Quindi, bisognerebbe puntare alla creazione di un sistema più solido e trasparente per scongiurare situazioni critiche come quella dell’Inter. Dalle anticipazioni del servizio che andrà in onda oggi si evince che un analista finanziario, che cinque anni fa, al termine di un’accurata due diligence, aveva lanciato un primo allarme sui bilanci Inter, affermava: «Io mi ricordo che dicevano che questi Zhang non potevano viaggiare… ma questi erano sotto chiave, ragazzi, cioè questi avevano fatto un casino, che la Parmalat era niente in confronto, cioè la Cina gli aveva ritirato il passaporto».

BILANCI INTER, LE ANTICIPAZIONI DI REPORT

Cinque anni fa il gruppo Suning ha dichiarato bancarotta, al termine di un decennio di strategie finanziarie fallimentari: tra il 2012 e il 2020 gli Zhang hanno investito 10 miliardi di euro in operazioni a perdere; una di queste è l’acquisto dell’Inter. Nella compagine che controlla il club, con Zhang c’è anche l’Iron Rock, un private equity di Hong Kong. Nel 2019 il fondo rilevò il 31,5% delle partecipazioni dell’Inter e il suo presidente, Daniel Kar-Sung, si presentò alla Pinetina con un piano ben preciso: vendere l’immagine del calcio italiano in Cina.

Lo fece con un’intervista manifesto, l’unica concessa in Italia e rilasciata alla giornalista finanziaria Laura Morelli. «L’Iron Rock è un fondo che investe prevalentemente in consumer, quindi beni di consumo. Sono nove le società in cui dicono di aver investito dal 2011, Inter compresa. Il calcio non era mai stato un loro investimento: l’Inter è il primo di questo tipo, e l’ultimo finora», ha dichiarato la giornalista. Riguardo ai soldi investiti per l’Inter, il dato non è mai stato ufficializzato: «Si parlava, nei giorni in cui si è data notizia dell’operazione, di circa 150-200 milioni».