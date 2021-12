Bilancia, oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Lavoro, amore e salute: quanti cambiamenti

Bilancia, oroscopo 2022: che anno sarà secondo le previsioni Paolo Fox?

L’oroscopo Paolo Fox 2022 per la Bilancia sarà fatto di tanti cambiamenti, come riportato dal noto astrologo su DiPiù Tv. Questo anche perché Saturno sarà in aspetto favorevole praticamente per tutto l’anno. Alcuni stanno cercando una sistemazione mentre altri vogliono cambiare quello che sembra essere un aspetto insoddisfacente della vita per cercare un miglioramento, ma anche in questo caso deriva tutto da un cambio di passo. Chi aspetta di chiudere un accordo o magari di trovare una gratifica sul lavoro si potrebbe trovare accontentato. Non mancano consensi e soddisfazioni, ma nonostante questo a tratti servirà lottare per ottenere quello che si vuole come è anche giusto. Sicuramente i mesi di marzo e aprile saranno molto importanti con una specie di revisione che arriverà già nei primi giorni del mese stesso. Alcuni imprevisti possono frenare la risalita, ma nonostante questo l’impegno alla fine paga sempre e può sempre portare delle sorprese.

Amore, cosa ci svela Paolo Fox nell’oroscopo 2022? Dare spazio alle pulsioni

Andiamo avanti nell’analisi dell’oroscopo Paolo Fox 2022 con l’amore per la Bilancia. Quello che risulta maggiormente importante è dare spazio alle pulsioni. Questo anno sarà quello della verità, quello dove ci saranno delle risposte che ormai si aspettavano da fin troppo tempo. Per nessun motivo dunque ci si deve frenare e cercare di essere quello che non si è. Sarà un anno importante anche per chi sta insieme da molto tempo ma si trascina dietro problemi da diversi anni. Attenzione però all’inizio dell’anno che potrebbe portare qualche lite di troppo e qualche incomprensione che rischia di essere decisiva sotto diversi punti di vista. Dopo il 6 marzo ci sarà una svolta importante per tutti i rapporti sia quelli nuovi che quelli nati molto tempo fa e ancora vivi. I single potrebbero vivere un momento molto interessante a fine giugno con Venere che regalerà delle emozioni straordinarie a chi però ha voglia di rischiare. L’amore in generale si risveglierà dall’11 di agosto con una crescita personale molto interessante.

Lavoro, oroscopo Paolo Fox 2022: desiderio di ordine

E il lavoro cosa riserverà alla Bilancia? La risposta ce la dà sempre l’oroscopo Paolo Fox 2022. Il nuovo anno aumenterà il desiderio di ordine che potrebbe essere fondamentale nel campo professionale. Ci saranno diversi pianeti che in aspetto positivo regaleranno delle grandi possibilità. Chi invece vive sul posto di lavoro un momento di crisi da tempo rischia di sentirsi schiacciato quasi da voler decidere di lasciare per cercare qualcosa di migliore. Sarà invece meglio concentrarsi per liberarsi da scorie che non servono veramente a nulla. Giugno potrebbe essere un momento in cui si soffre di disillusione con una stanchezza che potrebbe far perdere anche la solita concentrazione. Quello che salva però anche nelle occasioni difficili è un senso delle opportunità che permette di saper cogliere le occasioni migliori. Questo spirito potrebbe regalare al segno chance inattese e permettere così anche di cambiare quei contesti che non sono più appaganti. Attenzione però a fare delle scelte che poi si potranno considerare affrettate.

Salute, le previsioni dell’oroscopo 2022 di Paolo Fox: da luglio si riparte

Se sarà un prima parte di 2022 complessa per la salute della Bilancia, come racconta l’oroscopo Paolo Fox 2022, da luglio inizierà una nuova fase. Stelle favorevoli infatti permetteranno di uscire da un momento non semplicissimo, poi se ci saranno anche i soldi per andare a fare una piccola vacanza si potrà trovare anche la forza per rilassarsi. Si dovrà approfittare di questo mese per curare tutte quelle situazioni che creano problemi o preoccupazioni. A settembre però ci sarà un nuovo calo stavolta dal punto di vista dell’umore che potrebbe portare a vivere delle piccole crisi. Le cure che si sosterranno inizieranno a dare i loro effetti dal 26 del mese stesso. Cambiare il look e il proprio aspetto fisico di fatto potrebbe migliorare anche lo stato psicofisico e dunque aiutare a tirarsi su in tutti i sensi. Molto dipenderà anche dalle persone che abbiamo al nostro fianco che potrebbero aiutarci a rendere una situazione grigia in meno preoccupante per provare a farla diventare rosea.



