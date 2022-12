Bilancia, oroscopo 2023 di Branko/ Amore, lavoro, salute: un anno che stupirà

Bilancia, oroscopo 2023 di Branko: le previsioni per il nuovo anno

L’oroscopo Branko 2023 della Bilancia invita a “non giudicare il libro dalla copertina“: gennaio sembra infatti non promettere così bene, nei primi dieci giorni, ma gradualmente il cielo si apre fino a non avere più un pianeta negativo e tutte le stelle saranno a favore! Si potrà realizzare qualunque cosa nell’amore e nel lavoro: sarà davvero un anno che stupirà man mano che procede, fino a una conclusione spumeggiante.

Amore, oroscopo 2023 di Branko: Venere in Acquario per la Bilancia

Mentre il lato pratico è un po’ sacrificato inizialmente, dice l’oroscopo Branko 2023 della Bilancia, la tua stagione dell’amore si apre con una bella Venere in Acquario, segno amico, che riceve un influsso positivo anche da Marte in Gemelli. Successivamente il cielo ti invita a concentrarti sulla vita pratica, con una punta di ostilità nelle relazioni verso la fine di maggio, con Venere in Cancro; tuttavia, da luglio in poi e fino a metà ottobre, l’astro dell’amore, che è anche la tua stella guida, si sposta nel segno del Leone: da quel momento, non solo avrai un cielo tutto positivo, ma il tuo amore sarà splendente, rafforzato da un Marte sensuale! Agosto, più di tutti, sarà il mese in cui sarai corteggiato, ammirato, tanto da suscitare invidie. Avrai la possibilità di condividere i tuoi pensieri più reconditi con persone che ti capiscono e questo può essere il preludio di una storia d’amore che potrebbe prendere il volo in settembre, il mese del tuo compleanno. L’oroscopo Branko 2023 della Bilancia annuncia poi un grande evento a novembre, con Venere che farà il suo ingresso direttamente nel tuo cielo: starai bene e farai star bene chi ami. L’anno si conclude con il pianeta dell’amore in Sagittario, una posizione spensierata e all’insegna della concordia e del divertimento!

Lavoro, Oroscopo 2023 di Branko: gennaio pesante per la Bilancia

Gennaio si apre con un cielo pesante, dice l’oroscopo Branko 2023 della Bilancia: i pianeti sono tutti in segni di terra e Mercurio ostile ti mette il bastone fra le ruote, tuttavia quest’ultimo diventa positivo dall’11 febbraio: focus sul lavoro dipendente, con opportunità e novità che dovrai essere tu a cercare, ma che non mancheranno. Marzo vede importanti movimenti planetari, con pianeti lenti che cambiano posizione: Saturno entra in Pesci e sarà una posizione neutra per te. L’aspetto positivo sarà il passaggio di Plutone in Acquario che ti alleggerirà non poco, ma aprile sarà un mese un po’ confuso in cui emergeranno problematiche relative al patrimonio familiare e i beni in generale: tutte situazioni che potrai finalmente risolvere in maggio, con la fine dell’ostilità di Giove. Se i primi mesi dell’oroscopo Branko 2023 della Bilancia saranno combattivi per il lavoro, da ottobre avrai finalmente uno squarcio di luce sul piano professionale, con un Mercurio molto attivo: ciò a cui hai lavorato durante l’anno può finalmente dare i suoi frutti e allora via libera a contratti, compravendite e nuovi progetti da far partire. Tutto questo verrà sostenuto da Marte che ti donerà una grinta e un’assertività inusuali per il tuo segno, fino alla conclusione di dicembre.

Salute: cosa prevede l’oroscopo 2023 di Branko per la Bilancia?

Anche se l’inizio dell’anno è un po’ offuscato dalle difficoltà, Marte ti sostiene con la sua energia: attenzione a non abusarne, dice l’oroscopo Branko 2023 della Bilancia! Il pianeta infatti spinge a tirare un po’ la corda, ma hai anche bisogno di riposarti adeguatamente. Se da marzo a maggio avvertirai un certo calo di vitalità, dato dal passaggio del pianeta in Cancro, con l’ingresso in Leone vedrai un netta ripresa, grazie anche al supporto di Venere nello stesso segno. Questa risalita sarà ancora più evidente in settembre, con l’ingresso del pianeta rosso nel tuo segno: oltre alla già citata carica, sarà importante per un vigore sessuale degno di nota, fino alla fine dell’anno, come sottolinea l’oroscopo Branko 2023 della Bilancia.











