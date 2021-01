Bilancia, Oroscopo Paolo Fox 2021/ Che anno sarà? Vigore grazie a Saturno

Bilancia, Oroscopo Paolo Fox 2021: Che anno sarà?

Diamo uno sguardo all’oroscopo di Paolo Fox per il 2021 della Bilancia. Si affronterà il nuovo anno, con vigore ed energia, grazie anche alla presenza di Saturno che è entrato nel 2020, prima a marzo, poi a giugno e infine è rimasto presente nel vostro segno nei mesi di novembre e di dicembre. Avrete quindi la possibilità di mettere da parte tutto ciò che non siete riusciti a realizzare e recuperare il tempo perduto. Il 2021 si prospetta subito con un’impennata di energia, dato che già a febbraio e in particolare intorno al 10 di questo mese, il vostro segno sarà coronato dalla presenza di un numero importante di pianeti, una realtà che coinvolge anche altri segni, ma soprattutto per la bilancia sarà un momento particolare per affrontare in modo diverso la vita.

Oroscopo 2021, Amore: Anno per costruire qualcosa

Dal punto di vista sentimentale il 2021 è un anno che vi permetterà di poter costruire qualcosa di importante, infatti dopo la pesante selezione di amicizie e amori che avete effettuato nell’anno precedente, e che vi ha portato anche ad isolarvi. Il mese di marzo del 2021 vi permetterà di trovare l’amore, affrontando nuove esperienze. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia attenzione solo al mese di maggio in cui vi sarà un momento complicato, con una piccola crisi sia per chi sta vivendo una nuova relazione, ma anche per le coppie più forti. Grazie però all’influsso di Saturno e di Giove, questa situazione di difficoltà passerà velocemente e dal mese di luglio in poi potrete vivere con serenità i vostri sentimenti.

Oroscopo 2021, Lavoro: 2021 molto vantaggioso

Anche il lavoro nel 2021 si prospetta con un grafico moto vantaggioso senza difficoltà, soprattutto se paragonato quello dell’anno precedente. Infatti il 2020 è stato un momento di grande confusione per la bilancia anche dal punto di vista professionale, con continue indecisioni sulla strada da prendere e con tantissimi dubbi sul vostro futuro, aspetti che vi hanno stancato molto. A gennaio del 2021 l’oroscopo di Paolo Fox rivela che si continuerà a vivere un poco questo strascico con una situazione lavorativa a rilento, ma che vivrà un picco importante nel mese di marzo aprile. L’influenza di Saturno, rafforzata dalla presenza di Giove vi permetterà di avere di nuova sicurezza nelle vostre scelte e di affrontare quindi anche le situazioni a rilento come quelle del mese di giugno senza preoccupazioni e con nuova energia. L’influsso di questi due pianeti rimarrà tale fino alla fine dell’anno, che si chiuderà in maniera molto positiva.



