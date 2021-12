Bilancia, Oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Da Milly Carlucci a Angelo Russo che anno sarà?

Oroscopo Paolo Fox 2022: che anno sarà per la Bilancia in amore, salute e lavoro?

L’oroscopo Paolo Fox 2022 si occupa del segno della Bilancia nelle previsioni per il 2022. Il quesito che intriga i nati sotto questo segno è il seguente: che anno sarà, secondo le stelle, per l’amore, la salute e il lavoro della Bilancia? Cominciamo dall’amore: l’oroscopo Paolo Fox 2022 definisce questo nuovo anno il momento della verità per prendere una direzione nei sentimenti. L’arrivo del 2022 sarà quindi l’occasione di chiarire e sciogliere definitivamente alcuni dubbi e problemi trascinati da troppo tempo. Per le coppie in crisi si prevedono emozioni forti entro metà anno, quando di fatto si arriverà ad un bivio che determinerà un dentro o fuori.

Nell’oroscopo Paolo Fox 2022 viene posta attenzione sui mesi estivi, soprattutto agosto, quando potrebbero aprirsi le porte a nuovi incontri oppure tornare di moda vecchi amori. Capitolo lavoro: il 2022 sarà un anno in cui alcuni accordi volgeranno al termine. Viene indicato il periodo di maggio come data importante. Il consiglio è di usare la diplomazia, mantenere la calma e non prendere scelte affrettate di cui pentirsi. Per quanto riguarda la salute, settembre si rivelerà molto ballerino. Secondo l’oroscopo Paolo Fox 2022 attenzione quindi ad arrivare nel modo giusto a fine estate e a ricaricare le pile nel mese di luglio, quindi di scaricare lo stress accumulato durante l’anno. La fine dell’estate, inoltre, potrebbe rappresentare l’inizio di una serie di cambiamenti estetici che, con ogni probabilità, gioveranno all’umore delle persone nate sotto il segno della Bilancia.

Bilancia, lo scorso anno l’oroscopo Paolo Fox ha azzeccato le previsioni?

Diamo ora uno sguardo ad alcuni vip nati sotto questo segno, per capire come hanno trascorso il loro ultimo anno e se è stato in linea con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Per quanto riguarda la famosa conduttrice Milly Carlucci, il 2021 è stato magico e ricco di soddisfazioni. D’altra parte Paolo Fox aveva detto che nel nuovo anno ci sarebbe stata una bella concentrazione di pianeti, in aiuto di tutti i segni d’aria, tra cui la Bilancia. Infatti la presentatrice, ancora una volta, ha collezionato record importanti con il suo show Ballando con le Stelle 2021, affermandosi come regina del sabato sera firmato Rai. Nel 2022 proverà a confermarsi con Il Cantante Mascherato e se l’andamento sarà in linea con il 2021, la attendono grandi successi.

C’è poi anche l’attore de Il Commissario Montalbano, Angelo Russo, tra i vip nati sotto il segno della Bilancia. E’ stato un anno tutto sommato tranquillo per il simpaticissimo personaggio della fortunata fiction Rai. Forse persino troppo tranquillo. L’oroscopo di Paolo Fox prevedeva possibili nuovi inizi per i nati sotto questo segno, soprattutto in ambito lavorativo. Invece Angelo Russo ha vissuto un anno decisamente più in sordina rispetto ai precedenti. Cosa gli riserveranno le stelle nel nuovo anno?



