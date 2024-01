Bilancia, Scorpione e Sagittario: oroscopo Paolo Fox settimanale dal 2 al 7 gennaio 2023/ Lavoro, amore e…

Bilancia, Scorpione e Sagittario, oroscopo settimanale Paolo Fox dal 2 al 7 gennaio 2023: le previsioni in amore

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 2 al 7 gennaio, i nati sotto il segno della Bilancia devono stare attenti alle provocazioni in amore. Le giornate in arrivo potrebbero dare il via a storie d’amore destinate a diventare importanti. Chi, invece, vive già una relazione di cui, però, non è convinto, potrebbe lasciarsi andare alla trasgressione. Lo Scorpione, di fronte a qualche provocazione, dev’essere bravo a farsi scivolare le cose addosso. Chi ha affrontato da poco una separazione, ha la possibilità di riprendersi. Chi, invece, sta vivendo una crisi di coppia, dovrà provare a trovare un nuovo equilibrio.

Capricorno, Acquario e Pesci: oroscopo Paolo Fox settimanale dal 2 al 7 gennaio 2023/ Lavoro, salute e amore

Per la sfera sentimentale del Sagittario, saranno giorni interessanti quelli fino al 7 gennaio. Anche chi sta vivendo da anni una storia, avrà l’occasione per ravvivare il rapporto e lasciarsi travolgere dalle emozioni. Ci sarà la possibilità di tornare ad amare la stessa persona, ma anche di ritrovare la voglia di amare con altre persone qualora la storia non possa essere salvata.

Cancro, Leone e Vergine: oroscopo Paolo Fox settimanale dal 2 al 7 gennaio 2023/ Amore, lavoro e salute

Bilancia, Scorpione e Sagittario, oroscopo settimanale Paolo Fox dal 2 al 7 gennaio 2023: le previsioni per il lavoro

Il lavoro torna in primo piano nella vita della Bilancia secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 2 al 7 gennaio. Non manca un pizzico di agitazione e non è escluso che le persone del segno sentano il desiderio di fare altro nella vita. Tutto ciò che inizia ora e che ha come obiettivo un cambiamento si concretizzerà nei prossimi mesi. Lo Scorpione sta vivendo un periodo di rivalsa sul lavoro in vista di un periodo che sarà ancora più positivo. Secondo Paolo Fox, tuttavia, ci sono ancora dei conti in sospeso da sistemare.

Ariete, Toro e Gemelli: oroscopo Paolo Fox settimanale dal 2 al 7 gennaio 2023/ Amore, lavoro e salute...

Per i nati sotto il segno del sagittario, un progetto, un’idea lanciata in questo periodo si preannuncia vincente. Previsto un miglioramento finanziario ma non sono escluse spese per la casa o per l’automobile.

Bilancia, Scorpione e Sagittario, oroscopo settimanale Paolo Fox dal 2 al 7 gennaio 2023: le previsioni per la salute

Cosa devono aspettarsi i nati sotto il segno della Bilancia secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 2 al 7 gennaio? Ancora tensioni legate alle situazioni vissute negli scorsi mesi. Il consiglio di Paolo Fox è non abusare del fisico e concedersi un po’ di riposo e anche una cura rigenerante.

Più serenità per lo Scorpione che può iniziare cure e terapie con i favori delle stelle. Infine, situazione di benessere generale per il sagittario che, però, vive ancora una situazione di nervosismo legata ad alcune decisioni da prendere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA