Bilancio Inter approvato dall'Assemblea degli Azionisti per la prima volta nella storia moderna del club con grandi ricavi

Bilancio Inter approvato per la prima volta nella storia moderna

Nella giornata di ieri è arrivata una notizia storica per il club nerazzurro che per la prima volta nella sua storia moderna può chiudere l’annata con una crescita dal punto di vista economico e ricavi mai avuti prima nella sua storia e che mostrano lo sviluppo che la società milanese ha avuto negli ultimi anni. Il bilancio Inter è stato approvato dall’Assemblea degli Azionisti con un utile di 35,4 milioni di euro merito senza dubbio dei successi sportivi arrivati nella scorsa stagione con la conquista della finale di Champions League e della crescita che il brand della squadra ha avuto.

Norman Foster: “San Siro icona, ma da ridisegnare”/ Stadio Meazza “eroico ma lacunoso” (15 ottobre 2025)

Rispetto allo scorso anno la squadra nerazzurra ha avuto una crescita netta di 70 milioni con un valore dei ricavi che ha raggiunto la quota dei 567 milioni, la più alta della storia del club, e che vede un aumento di 94 milioni rispetto all’anno precedente, segnando ancora una volta un trend in crescita. Un merito va però dato anche al presidente Beppe Marotta che nelle ultime stagioni è riuscito a limitare le spese e realizzare operazioni di mercato che hanno permesso con un costo irrisorio di ottenere grandi successi o che hanno portato cifre importanti nelle casse del club, reinvestiti successivamente in maniera molto intelligente.

Video Atletico Madrid Inter (1-1)/ Gol e highlights: a Martin risponde Bisseck!

Bilancio Inter, le parole di Marotta

Il presidente nerazzurro ha voluto elogiare questa tappa del club, spiegando che l’approvazione del bilancio Inter sia un risultato che mette in mostra la solidità della strategia che i proprietari del club e i dirigenti hanno deciso di mettere in atto nel momento del loro approdo in società. Marotta ha individuato un’importante crescita anche nei ricavi commerciali e un apporto importante dagli incassi dello stadio, quasi sempre sold out, e del Mondiale per Club, da cui sarebbe potuta arrivare anche una cifra migliore se non fosse stato per gli attriti interni alla squadra.

DIRETTA/ Atletico Madrid Inter (risultato finale 1-1): pareggio di lusso! (10 ottobre 2025)

Marotta ha voluto poi ribadire l’importanza che la costruzione del nuovo stadio avrà per i due club e la città di Milano definendola come un passaggio epocale per il futuro, la svolta sarà anche in ciò che le due società potranno offrire al proprio pubblico ma anche a tutta la cittadinanza milanese. Il presidente nerazzurro ha voluto poi ribadire la volontà di creare un progetto moderno, innovativo e che possa essere un modello per il calcio europeo e motore di sviluppo continuo per la comunità, l’intenzione infatti è quella di garantire all’Inter e ai suoi tifosi una nuova casa degna della storia del club.