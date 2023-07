Bilancio Lombardia: parifica integrale da Corte Conti/ Fontana “Risultato eccellente”

La sezione regionale per il controllo della Corte dei Conti nella giornata di oggi ha deliberato la parifica integrale del rendiconto generale del bilancio della Regione Lombardia per l’esercizio amministrativo relativo all’anno 2022. All’udienza era presente anche il governatore regionale Attilio Fontana, che al termine ha commentato “il risultato eccellente” che la Regione, da lui guidata e coordinata, è riuscita ad ottenere. “Sono molto contento del risultato”, ha detto appresa la parifica del bilancio della Lombardia 2022, “perché oltre alla valutazione positiva in tutti gli ambiti da parte della Corte, c’è stata anche la richiesta da parte della procura della parifica integrale. Credo che sia un risultato eccellente, che dimostra ancora una volta la bontà dell’attività dei nostri uffici e di Regione Lombardia in generale”.

Bilancio Lombardia: il commento di Attilio Fontana sulla parifica integrale

Insomma, la parifica integrale del bilancio Lombardia relativo all’esercizio 2022 sarebbe stato accolto con tutti gli onori dal governatore Attilio Fontana. In una nota pubblicata sul sito della Regione, sottolinea che “la precedente legislatura è stata segnata dall’emergenza pandemica” seguita poi dalle “conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina, l’incessante trend di aumento dei costi energetici e la preoccupante carenza di materie prime”. La prossima legislatura, invece, sarà “caratterizzato da nuove sfide, in primis, il PNRR”, e la promessa è che “Regione Lombardia [sarà] in grado di affrontare queste sfide anche e soprattutto grazie alla propria solidità finanziaria“.

Il bilancio della Lombardia, spiega ancora Fontana, dimostra una solidità “addirittura più alta di quello della Repubblica” secondo i dati dell’Agenzia di rating Moody’s, “caso eccezionale a livello mondiale”. Prosegue sottolineando come “credo che questo costituisca uno dei migliori esempi di come una proficua collaborazione tra la magistratura contabile e Regione porti a un più efficace e trasparente controllo della spesa pubblica a vantaggio della collettività. Regione, in questi anni”, ha concluso Fontana commentando il bilancio Lombardia 2022, “ha dimostrato di recepire con molta attenzione le osservazioni fatte da questa spettabile Corte” ribadendo “la ferma volontà, sia di noi rappresentanti politici, sia delle strutture tecniche regionali, di valorizzare ogni stimolo e spazio di miglioramento che possa consentire di realizzare le politiche regionali con sempre maggior efficienza, efficacia e trasparenza“.

