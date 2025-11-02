Bilancio Ue, maggioranza Ursula boccia la proposta di schema di Von der Leyen: "No a tagli a fondi per Regioni e agricoltori". Ora si rischia crisi politica

BILANCIO UE, DURA LETTERA CONTRO VON DER LEYEN

Il piano di bilancio di Ursula von der Leyen per l’Unione Europea è diventato un caso politico: l’alleanza che aveva sostenuto la sua elezione a presidente della Commissione lo ha bocciato con una lettera durissima. La proposta prevede una riduzione dei fondi destinati all’agricoltura (PAC) e alle politiche di coesione — cioè i fondi per lo sviluppo regionale, soprattutto nelle aree svantaggiate — con l’obiettivo di unificarli in un unico fondo nazionale per ciascuno Stato membro. In tal modo verrebbe sottratto potere decisionale alle Regioni, accentuando la centralizzazione nella gestione delle risorse europee.

I partiti della maggioranza — dai Popolari ai Socialisti, passando per Renew, cui si sono poi aggiunti Verdi ed Efa — accusano Von der Leyen di escludere Parlamento europeo e Regioni dal processo decisionale, concentrando eccessivamente il potere a Bruxelles e presso i governi centrali. Il rischio, denunciano, è di dare vita a una sorta di “Unione à la carte”, in cui gli Stati gestiscono i fondi a proprio piacimento, riducendo il controllo democratico.

Come riportato da La Verità, nella lettera si parla apertamente di «un deficit democratico intrinseco, data la mancanza di controllo da parte del Parlamento e degli organi eletti nazionali o regionali». Sospetto diffuso è anche che la Commissione Ue voglia ridurre i fondi agricoli e regionali per finanziare la politica di riarmo europeo, creando un sistema centralizzato e scollegato dalle esigenze locali e settoriali.

LA POSIZIONE DELL’ITALIA E IL RISCHIO DI UNA CRISI POLITICA

L’Italia si oppone con forza al taglio della PAC, soprattutto perché unito a una riduzione stimata del 30% dei fondi di coesione. Roma teme infatti che tale combinazione penalizzi le aree svantaggiate e le Regioni, anche in vista dell’eventuale ingresso dell’Ucraina, che assorbirebbe una parte consistente dei fondi agricoli.

La questione è dunque altamente politica: la lettera firmata dai principali gruppi del Parlamento europeo è di tono durissimo e senza precedenti. L’accusa principale è quella di violare il principio di democrazia interna dell’Ue e di promuovere una centralizzazione eccessiva. Vengono inoltre messe in discussione le strategie sulla transizione ecologica e sul riarmo, nonché il modello di governance che si vorrebbe imporre — più statalizzato e con un coinvolgimento minore del Parlamento e delle Regioni.

«La politica di coesione non può essere progettata e gestita esclusivamente dai governi centrali nazionali. Il ruolo delle Regioni e delle autorità locali deve pertanto essere rafforzato», si legge nella lettera. La proposta di bilancio sarà discussa il 12 novembre nella plenaria del Parlamento europeo, in un clima che si preannuncia infuocato, da muro contro muro: la maggioranza appare determinata a respingere lo schema della Commissione, con il rischio di una crisi politica per Von der Leyen.