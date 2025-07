La Commissione europea ha presentato ieri la sua proposta per il Quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2028 al 2034

Mentre Maros Sefcovic è impegnato a Washington nella trattativa per evitare che dal 1° agosto entrino in vigore i dazi al 30% annunciati da Trump, l’Ue ha dei problemi interni non facili da risolvere. La Commissione europea ieri ha infatti presentato la sua proposta sul Quadro finanziario pluriennale 2028-34, di fatto la base per il prossimo bilancio settennale. Il Parlamento europeo, tuttavia, non la condivide in toto ed è pronto a dare battaglia.

Al di là di quella che è la cifra ipotizzata, 2.000 miliardi di euro, secondo Luigi Campiglio, Professore di Politica economica all’Università Cattolica di Milano, «sarebbe importante che il bilancio fosse focalizzato sugli investimenti».

La Commissione potrebbe modificare la modalità di erogazione dei finanziamenti del bilancio agli Stati membri, modulandoli in più tranche e sulla base delle verifiche di risultati concretamente raggiunti, sul modello del Next Generation Eu. Cosa ne pensa?

Per certi versi questo modello ha dimostrato di funzionare abbastanza bene. Dal punto di vista metodologico, non credo che sia un grosso problema adeguarsi a questo cambiamento: l’importante è che le risorse arrivino e che vengano ben utilizzate.

Il Parlamento europeo vorrebbe tenere separati Pac e fondi coesione, mentre la Commissione propone un unico fondo per l’agricoltura e lo sviluppo dei territori. Quale strada le sembra migliore?

In questo frangente storico credo che sarebbe importante rendere coesa l’Ue, perché se continuano ad aumentare i divari, l’Unione stessa non farà molta strada. Ne consegue che l’obiettivo di questi fondi dovrebbe essere quello di ridurre i divari tra i tenori di vita, i Pil pro capite dei diversi Paesi membri: occorre capire quale di questi due metodi è più efficiente per raggiungere tale traguardo.

La proposta della Commissione prevede un Fondo da oltre 400 miliardi di euro focalizzato sull’aumento della competitività dell’economia europea, a sua volta suddiviso in programmi mirati, come ad esempio sulla ricerca. Potrebbe funzionare?

Se parliamo di competitività, l’elemento centrale è investire nelle intelligenze. Quindi, il modello di riferimento dovrebbe prevedere fondamentalmente investimenti in capitale umano, risorse per l’innovazione tecnologica, soprattutto laddove è carente. Potrebbe essere un aiuto importante per i Paesi che, come l’Italia, sono più indietro su questo fronte.

La Commissione intende anche rimborsare circa 200 miliardi di euro di interessi sul debito comune contratto per il Next Generation Eu tramite nuove imposte comunitarie. C’è chi vi vede una conferma dell’impossibilità di ricorrere a nuovo debito comune.

È certamente opportuno, se possibile, fare in modo che si possa rimborsare un debito. Questo, però, non dovrebbe rappresentare un freno alla possibilità di contrarre nuovo debito comune che, anzi, andrebbe rafforzata. Per quanto riguarda le imposte comuni per reperire risorse, occorrerebbe avere elementi in più su quello che si intende tassare e con quali aliquote per poter formulare un giudizio più completo.

A conclusione dell’Eurogruppo di settimana scorsa, il Presidente Pascal Donohoe ha detto che, “fatta eccezione per la spesa per la difesa, la politica di bilancio restrittiva rimane adeguata e ci impegniamo ad attuare i nostri piani a medio termine. Per il 2026, nella zona euro ci aspettiamo un orientamento delle politiche di bilancio sostanzialmente neutro, cosa che, nel complesso, sembra appropriata nell’attuale contesto economico”. Cosa ne pensa?

Mi sembrano dichiarazioni che non tengono conto dell’attuale contesto economico: è vero che una settimana fa non era ancora arrivata la lettera di Trump, ma non c’erano comunque certezze, come del resto non ve ne sono oggi, sui dazi che gli Usa imporranno all’Ue. La politica economica americana è dirompente a livello internazionale, in particolare sull’Europa.

E quindi?

Viviamo un periodo non particolarmente virtuoso nei rapporti internazionali, quindi occorrerebbe una politica fiscale che incentivasse gli investimenti, come detto prima, in capitale umano. Parlare invece di politica fiscale neutra appropriata mi sembra mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Siamo in una situazione di incertezza strutturale e di tutto c’è bisogno fuorché di un’ulteriore incertezza sul piano delle decisioni di politica economica. Dimenticarsene è un’omissione grave.

Intanto in Francia si ipotizza di non indicizzare all’inflazione le pensioni e gli stipendi pubblici nel 2026 per contenere la spesa sociale, ma Macron ha già annunciato un aumento delle spese per la difesa…

Bisognerebbe guardare meglio nelle pieghe di bilancio, ma forse in Francia possono permettersi questo “congelamento” per un anno delle spese sociali. Di certo una manovra di questo genere non sarebbe percorribile in Italia, a meno di non voler minare la coesione interna. Anche perché si parla del potere d’acquisto di stipendi e pensioni che negli ultimi anni, come sappiamo, non è certo aumentato.

(Lorenzo Torrisi)

