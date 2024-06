Bill Cobbs, chi è e com’è morto l’attore di Una notte al Museo/ Il doloroso annuncio della famiglia

È morto Bill Cobbs a 90 anni: le cause del decesso e l’annuncio della famiglia

Bill Cobbs è morto, l’attore noto per aver recitato in molte fiction e serie tv statunitensi ma anche in film cult per il cinema. Uno dei suoi ruoli più famosi ed anche tra le sue ultime apparizioni cinematografiche quella nella saga cinematografica fantasy Una Notte al Museo in cui interpretava il ruolo di un guardiano notturno al fianco dell’attore Ben Stiller. Si è spento martedì 25 giugno a 90 anni appena compiuti, ma la notizia è stata diffusa solo nelle scorse ore. Ad annunciare la morte di Bill Cobbs è stata la famiglia con una nota ufficiale senza però scendere nel dettaglio sulle cause del decesso.

Roberta Guaineri, ex assessore allo sport di Milano, è morta/ Beppe Sala: "Ho perso un'amica adorata"

Nella nota diffusa dalla famiglia per annunciare che Bill Cobbs è morto si legge: “Siamo rattristati nel condividere la scomparsa di Bill Cobbs. Martedì 25 giugno Bill è morto pacificamente nella sua casa in California. Amatissimo partner, fratello maggiore, zio, genitore, padrino e amico. Bill aveva da poco e felicemente festeggiato il suo novantesimo compleanno circondato da cari. Come famiglia siamo confortati sapendo che Bill ha trovato la pace e il riposo eterno presso il suo Padre Celeste. Chiediamo le vostre preghiere e la vostra vicinanza durante questo periodo”.

Alessandra Valeri Manera, chi era e come è morta/ Autrice delle canzoni di Cristina D’Avena: aveva 67 anni

Chi è Bill Cobbs: tutto su carriera e vita privata dell’attore

Bill Cobbs è nato a Cleveland, in Ohio, nel 1934, la sua carriera inizia in teatro e il suo debutto cinematografico arriva solo nel 1974 grazie ad una piccola parte in The Taking of Pelham One Two Three. Negli anni successivi continua ad ottenere ruoli in varie serie tv come Silkwood e Good Times. Il successo arriva negli anni ottanta con i primi ruoli in film e serie tv famose, tra queste The Cotton Club, Il colore dei soldi, The Equalizer e Sesame Street. L’attore, nel 1992, prende parte al film Guardia del Corpo con Kevin Costner, in Ghosts of Mississippi nel 1996 e in Bird alla regia di Clint Eastwood. Per quanto riguarda la vita privata di Bill Cobbs, morto il 25 giugno 2024 a 90 anni, non sono noto ma sembra che l’attore attualmente non sia sposato e non abbia avuto figli, ad annunciare la sua morte è stato il fratello Thomas Cobbs.











© RIPRODUZIONE RISERVATA