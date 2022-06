Bill Cosby colpevole di aggressione sessuale su minore/ La vittima aveva 16 anni

Bill Cosby: condannato per aggressione sessuale

L’attore Bill Cosby è stato giudicato colpevole di aggressione sessuale su una minorenne a metà degli anni Settanta. Lo ha deciso la giuria del processo civile che si è svolto in California, dopo poco più di tre giorni interi di deliberazioni. Judy Huth, la vittima, all’epoca aveva 16 anni. Le molestie sono avvenute nella Playboy Mansion di Hugh Hefner nel 1975. La Huth aveva accettato l’invito di Cosby di raggiungerlo nella villa di Hefner ma non si aspettava che il comico l’avrebbe costretta a un atto sessuale indesiderato. Il verdetto è stato consegnato al giudice della Corte Superiore di Los Angeles Craig Karlan. A Huth sono stati riconosciuti 500.000 dollari di danni. L’84enne Cosby, che si è sempre dichiarato innocente, non era in aula quando è stato letto il verdetto. L’attore dovrebbe presentare ricorso in appello.

Bill Cosby, Corte Usa annulla condanna per violenza sessuale/ Libero dopo 2 anni

Bill Cosby: il primo processo e la scarcerazione

Nel 2018 Bill Cosby, il celebre Cliff Robinson dello show “I Robinson” (titolo originale “Bill Cosby Show”), era stato condannato a dieci anni di prigione per violenza sessuale. A giugno 2021 era stato liberato per un vizio di forma. Undici mesi dopo la sua scarcerazione, il verdetto di Los Angeles dà soddisfazione alle decine di donne che nel corso degli anni hanno raccontato su Cosby la stessa triste versione: lusingate e adescate, drogate o indotte a bere fino a perdere i sensi e poi aggredite. All’epoca del primo processo molte di loro non erano state ascoltate perché non si erano fatte avanti al momento dei fatti. Nel caso di Judy Huth, entrata in campo nel 2014, è stato possibile andare a processo perché la donna nel 1975 era minorenne e aveva fatto causa davanti a un tribunale civile.

