Bill e Melinda Gates divorziano dopo 27 anni/ “Continueremo a lavorare insieme”

Bill Gates e sua moglie Melinda si separano: la notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno nella serata di oggi, lunedì 3 maggio 2021, attraverso il profilo social ufficiale dell’imprenditore a stelle e strisce, che ha così annunciato il divorzio dalla sua dolce metà. “Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio – dichiarano i due ex coniugi –. Negli ultimi 27 anni abbiamo cresciuto tre bambini incredibili e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo per consentire a tutte le persone di condurre una vita sana e produttiva”.

David Sassoli/ "L'Unione europea risponderà con forza a Putin"

Bill e Melinda Gates, nel comunicato stampa congiunto diffuso sul web, hanno quindi aggiunto che, nonostante la fine della loro storia d’amore, non rinunceranno ai progetti lavorativi condivisi convintamente fino a questo momento: “Abbiamo continuato a condividere la convinzione in quella missione e continueremo a lavorare insieme alla fondazione, ma non crediamo più di poter crescere insieme come coppia in questa fase della nostra vita. Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre iniziamo a navigare in questa nuova vita”.

Libertà religiosa in Europa/ Acs: persecuzione educata, fede relegata a sfera privata

BILL GATES E MELINDA: LA FONDAZIONE CHE PORTA I LORO NOMI

Bill Gates e Melinda, oltre a un matrimonio durato poco meno di tre decenni, hanno dato vita, nel loro percorso esistenziale condiviso, alla fondazione che porta i loro nomi, inaugurata nel 2000, agli albori del Terzo Millennio, e ritenuta ad oggi la più grande fondazione privata a livello mondiale, visto e considerato che detiene 50,7 miliardi di dollari di attività al 31 dicembre 2018. I suoi obiettivi primari sono noti: migliorare l’assistenza sanitaria, ridurre la povertà, accrescere le opportunità educative negli Stati Uniti d’America, così come le possibilità d’accesso alle tecnologie dell’informazione. La fondazione è a forte carattere filantropico, tanto che nel 2007, dunque quattordici anni fa, i suoi fondatori si classificarono al secondo posto della speciale graduatoria dedicata a chi opera nel settore della filantropia. Fra le iniziative varata da Bill e Melinda Gates nell’ambito della fondazione spicca senza dubbio l’istituzione delle borse di studio Gates Cambridge presso l’omonima e celebre università.

CAOS BREXIT/ Scozia e Ulster, doppia sfida alla sopravvivenza del Regno Unito





© RIPRODUZIONE RISERVATA