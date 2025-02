Bill Gates sarà uno degli ospiti della trasmissione Che Tempo Che Fa, programma in onda domenica 9 Febbraio 2025. Il noto proprietario di Microsoft racconterà parte della sua vita e presenterà il suo libro, una biografia dove non potrà mancare un ampio capitolo dedicato alla sua ex moglie, Melinda. Andiamo a vedere meglio chi è.

Melinda Ann French Gates nasce a Dallas il 15 Agosto 1964 ed è anch’ella protagonista nel mondo microsoft. Si laurea all’Università di Duke nel 1987 e lavora come sviluppatrice programmi a Microsoft. Nel 1996 sposa Bill Gates e lascia il lavoro per dedicarsi alla famiglia, ma continua a lavorare insieme al marito.

Nel 2000 fonda la Fondazione Bill e Melinda Gates, fondazione che ha lo scopo di promuovere progetti educativi e lavorare per limitare la povertà. Dopo 27 anni di amore e tre figli la coppia ha divorziato ed è uno dei più grandi rammarici della vita di Bill Gates che ha continuato comunque a collaborare con l’oramai ex moglie. I due hanno chiuso i rapporti.

“Me ne sono pentito amaramente”, lo sfogo di Bill Gates

Secondo quanto riporta il sito americano TMZ sarebbe stata Melinda a chiedere il divorzio considerate le nozze compromesse. Tra i vari motivi c’è quello che parla di presunti tradimenti da parte dell’uomo e vari motivi con la donna ormai decisa a rompere il loro matrimonio. Nonostante le loro ricchezze i due non avrebbero stilato un contratto prematrimoniale.

Più volte Bill ha parlato di come sarebbe stato bello per lui passare tutta la vita insieme ad una persona e ha sempre considerato questo addio e questo divorzio come una vera batosta per la sua vita. Oltre ai figli i due hanno lavorato insieme ed hanno avuto tantissime collaborazioni, recentemente l’uomo ha raccontato:

“Lei mi ha visto in tutte le mie fasi e quando abbiamo divorziato è stata davvero dura”, come riporta Fanpage. Inoltre Bill Gates ha proseguito raccontando: “Lei ha lasciato la fondazione e mi sono arrabbiato per questa sua decisione (avvenuta nel 2024). Il divorzio ha devastato tutti noi per almeno due anni” con Bill e Melinda che hanno comunque continuato a collaborare a livello lavorativo.