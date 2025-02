Bill Gates sarà uno dei grandi ospiti nella trasmissione Che Tempo Che fa in programma domenica 9 Febbraio 2025. Tanti i temi trattati e che l’uomo tratterà, in primo luogo racconterà della sua biografia uscita in questi giorni e non solo. Non potrà mancare un commento sull’ex moglie Melinda e sui loro tre figli. Andiamo a vedere chi sono i figli di Bill Gates.

Tre caratteri molto diversi tra loro ma tutti piuttosto intelligenti e ragazzi che hanno o comunque stanno provando a seguire le orme del padre. I tre figli di Bill e Melinda Gates sono Jennifer, Rory John e Phoebe, la più piccola dei tre. Jennifer ha frequentato la scuola di Seattle come liceo privato, la stessa che ha frequentato il padre. Si è laureata in biologia ma successivamente si è iscritta alla facoltà di Medicina di New York.

I genitori gli hanno regalato un grande maneggio a North Salem, un maneggio dal valore di 16 milioni di dollari. Jennifer è fidanzata con Nayel Nassarun, un campione egiziano di equitazione ed entrambi gareggiano ed hanno una grande passione per questo sport. Nel periodo del vaccino spesso la donna ha criticato i negazionisti sottolineando che non erano dotati di intelligenza. La ragazza ha commentato il divorzio dei genitori sottolineando che la famiglia ha vissuto un periodo molto difficile.

Bill Gates, chi sono i figli Rory e Phoebe

Rory John Gates è il più timido della famiglia ma è anch’egli dotato di grande intelligenza. Non usa molto i social, è riservato e non sappiamo di eventuali fidanzate. Si è laureato all’Università di Duke dove ha studiato Informatica ed economia ed ha cominciato a seguire le orme del padre, anche per la questione beneficenza.

Quando era piccolo Rory donava 1/3 della sua paghetta in beneficenza e con il passar degli anni ha proseguito su questo trend. Ricordiamo inoltre che Bill Gates ha già sottolineato che donerà l’eredità in beneficenza e non ai figli che sono stati di fatto ‘diseredati’ seppur con un lauto guadagno. Il padre ha confermato che darà l’1 % dei suoi proventi ai figli e il resto in beneficienza.

La minore dei figli di Bill Gates, Phoebe, ha anch’egli fatto il Liceo alla scuola privata dei Seattle, come il padre e i fratelli e studia all’Università di Stanford. Sui social ha un discreto seguito e sappiamo che il suo fidanzato era anch’egli un figlio d’arte in quanto era fidanzato con il nipote di Paul McCartney.