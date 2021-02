Bill Gates: “emissioni zero per evitare disastro”/ “Uniti sul clima come su Covid”

Bill Gates è il fondatore di Microsoft ma ormai è un filantropo a livello internazionale impegnato da anni sui temi del clima: con l’ultimo suo libro “Clima, come evitare un disastro. Le soluzioni di oggi e le sfide di domani” l’input lanciato è chiaro, andare a impattare anche a livello politico e geopolitico il tema dell’ambiente per evitare quel “disastro” paventato già da associazioni green e dalla stessa Onu. In un brano offerto oggi al quotidiano Repubblica, Gates spiega la sua sfida per «un mondo a emissioni zero».

L’emergenza climatica viene vista come assai più rischiosa e potenzialmente pericolosa della pandemia globale: «le vie di mezzo non bastano, il rilascio di gas serra nell’atmosfera va del tutto azzerato». Secondo Bill Gates sono due i “numeri” da tenere sotto stretta osservazione: 51 miliardi e 0. Il primo è il numero di tonnellate di gas serra che vengono in genere emesse nell’atmosfera su base annua nel mondo mentre lo Zero è invece «il numero a cui dobbiamo mirare per fermare il riscaldamento globale».

LA “RICETTA” DI BILL GATES

Secondo il n.1 di Microsoft il cambiamento climatico è più difficile da risolvere rispetto ad una pandemia: «Se non riusciremo a risolvere il problema delle emissioni gas serra entro il 2050 gli effetti negativi saranno molto peggiore», spiegava solo ieri a El Pais lo stesso Bill Gates. Serve azzerare le emissioni e impiegare l’energia solare ed eolica in modo più rapido e accorto, spiega ancora il filantropo protagonista della fondazione “Bill & Melinda Gates”: «Per chiunque conosca la storia delle pandemie la devastazione provocata dal Covid-19 non è stata una sorpresa. Interessandomi alla questione della salute globale, aggiunge, avevo studiato per anni le esplosioni epidemiche e si era fatta strada in me la preoccupazione che il mondo non fosse pronto ad affrontare una pandemia come l’influenza del 1918, che uccise decine di milioni di persone», sottolinea Gates ribadendo come la stessa unità di intenti con scienza, competenze, economia e politica vista sul Covid si dovrà replicare con maggior sforzo ancora sul clima. «Sono tuttavia fiducioso, ribadisce più volte, sulla possibilità di tenere sotto controllo il Covid nel 2021. Per farlo, però, ci invita a a concentrarci sulle tecnologie, le politiche e gli assetti dei mercati che ci metteranno sulla strada dell’eliminazione dei gas serra entro il 2050», conclude Bill Gates.



