Bill Gates, ex amante era una spia russa?/ “Legami con l’agente KGB Anna Chapman”

Tiene banco sulla stampa britannica lo scandalo dell’ex presunta amante di Bill Gates, la ragazza russa Mila Antonova con la quale il miliardario avrebbe avuto una relazione quando ancora sposato con la sua ex moglie. La notizia era stata data in seguito ad uno scoop che dimostrava l’esistenza di alcuni ricatti da parte di Jeffrey Epstein proprio in merito a questo rapporto clandestino. Epstein aveva minacciato Gates di rivelarne tutti i dettagli se non avesse ricevuto la cifra richiesta per finanziare uno dei suoi progetti “filantropici“.

In realtà si è poi scoperto che probabilmente i soldi dovevano essere una sorta di “rimborso” che Gates doveva per alcune spese di formazione e promozione che il magnate della finanza poi arrestato per pedofilia aveva pagato alla Antonova per creare un sito di lezioni online di bridge. Ora però, stando alle anticipazioni esclusive del Daily Mail, il caso sembra passare a risvolti di “spy story” più che a un semplice scandalo di relazioni extraconiugali e intrighi finanziari. Sarebbe infatti spuntata una foto che dimostrerebbe il legame stretto tra Mila Antonova e l’ex spia del KGB Anna Chapman, risalente a poco prima dell’arresto di quest’ultima a New York nel 2010. Stesso periodo di frequentazione tra Gates e la giovane russa giocatrice di bridge.

La presunta ex amante di Bill Gates era amica della spia russa Anna Chapman? Le ipotesi del Daily Mail

Il quotidiano Daily Mail ha pubblicato le foto di Mila Antonova in atteggiamenti di amicizia con la spia russa Anna Chapman, collegando l’ex agente del KGB in un certo senso anche alla presunta relazione segreta con Bill Gates e ai legami che il fondatore di Microsoft avrebbe avuto con Jeffrey Epstein. Le ipotesi fatte dal giornale sono varie, la più accreditata è quella che Gates, così come anche Epstein potessero essere stati “vittime” dell’infiltrazione della Russia e di un complotto per entrare negli intighi di potere economico dei magnati della finanza americani.

In ogni caso, sulla storia della relazione Mila Antonova ha dichiarato di non sapere chi fosse Epstein, nonostante sia ormai stato chiarito che l’appartamento nel quale viveva a New York era intestato a lui. Inoltre sia la ragazza russa che Bill Gates, alle domande in merito alle foto che dimostrerebbero questi ultimi presunti legami con la spia Anna Chapman hanno al momento preferito restare in silenzio.











