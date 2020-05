Bill Gates, Fondazione “per controllare popolazione globale”/ Fotomontaggio: è bufala

Pubblicità

Bill Gates è sempre al centro dell’attenzione in questo periodo: sappiamo che l’imprenditore, storico fondatore di Microsoft, è uno dei più attivi sostenitori della ricerca scientifica per giungere a un vaccino contro il Coronavirus, ma proprio il ruolo della Fondazione Bill & Melinda Gates, l’ente benefico fondato da Bill Gates e dalla moglie Melinda nel 2000 ha attirato molte critiche.

La proposta di Bill Gates per la fase 2 negli Stati Uniti prevede riaperture a scaglioni, un maggior numero di test diagnostici e un monitoraggio costante della situazione. Gates ha anche avvertito di ritenere praticamente certo che un ritorno alla normalità potrà verificarsi non prima di due anni e che sarà fondamentale una collaborazione con la Cina sia dal punto di vista scientifico sia da quello politico.

Come già accennato, un vaccino efficace contro Coronavirus è il cuore dell’intero progetto del fondatore di Microsoft, tanto da averci investito miliardi di dollari. Questo impegno così massiccio di Bill Gates ha tuttavia suscitato una serie di reazioni contrarie: si va da dubbi tutto sommato leciti di chi ipotizza un attivismo per tornaconto personale a insinuazioni che appaiono francamente come delle clamorose fake news.

BILL GATES: VOCI E FAKE NEWS SUL SUO IMPEGNO CONTRO CORONAVIRUS

Abbiamo sentito di tutto in queste settimane su Bill Gates: che abbia addirittura contribuito alla creazione in laboratorio del Coronavirus in quanto finanziatore della ricerca su di esso, o che per lo meno voglia impiantare un microchip in tutte le persone proprio tramite il vaccino contro Covid-19 finanziato da egli stesso.

L’obiettivo finale dell’azione di Bill Gates e della sua Fondazione sarebbe quello di ridurre la popolazione mondiale del 15% circa ed ecco così che nei giorni scorsi ha fatto il giro del mondo una fotografia nella quale su un muro di una sede della Fondazione Bill & Melinda Gates si legge la scritta “Centro per la Riduzione della Popolazione umana globale“. Si tratta evidentemente di una fake news, che però è stata condivisa da moltissime persone sui social media, infatti alla scritta “Bill & Melinda Gates Foundation” presso la sede centrale di Seattle è stata aggiunta sopra quella falsa.

Una bufala che è facile smentire, ma che rafforza le convinzioni di chi crede nella teoria cospirativa secondo la quale Bill Gates tramite la sua Fondazione voglia controllare l’intera popolazione mondiale (grazie al fantomatico microchip) e magari anche ridurlo. Ci permettiamo solo un’osservazione: se anche una cosa del genere fosse vera, di certo non andrebbero a scriverla sui muri della sede…

This tweet was taken down within an hour

Feel free to retweet as many times as you want pic.twitter.com/kpSkBMoqk0 — alpha j alpha (@alphajohnalpha1) April 29, 2020



(Cerchiata in rosso la scritta falsa)



