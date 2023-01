Bill Gates ignora domande su amicizia con Jeffrey Epstein/ Silenzio in chat su Reddit

Bill Gates è tornato all’appuntamento con le domande degli utenti di Reddit, undicesima edizione di una chat in diretta chiamata “AMA” cioè “ask me anything” (“chiedimi qualunque cosa”), durante la quale ha parlato di argomenti molto attuali come intelligenza artificiale, il futuro del metaverso, i prossimi investimenti di Microsoft, la sua passione per la musica, il suo gruppo preferito, gli U2, l’ecologia, le tasse e… Jeffrey Epstein. Un punto, quest’ultimo, che ha disturbato l’imprenditore, tanto da indurlo a ignorare completamente alcune domande e ad evitare di fornire loro una risposta.

Alcuni utenti gli hanno infatti chiesto di parlare dei suoi legami con Jeffrey Epstein, il finanziere travolto dallo scandalo sulla pedofilia e traffico di minori, che dopo la condanna si è tolto la vita in carcere a Manhattan, impiccandosi nel 2019. Bill Gates in diretta ha chiaramente scelto di non rispondere. Nello specifico, la domanda più scomoda era: “Perché hai continuato a incontrare Epstein anche dopo le accuse di pedofilia?”. L’utente aveva citato anche un articolo di “Newsweek”, nel quale la ex moglie di Gates, in un’intervista, sottolineava il fatto di aver più volte espressamente chiesto al marito di chiudere ogni rapporto con il finanziere, ma di non essere mai stata ascoltata.

L’ex moglie di Bill Gates, Melinda, ha rilasciato diverse dichiarazioni, nelle quali ha parlato di quali fossero state effettivamente le cause ufficiali della rottura del matrimonio con suo marito, durato 27 anni. Evidentemente, la relazione di affari (e personale) che c’era tra Bill Gates e Jeffrey Epstein fu una delle principali: “Avevo chiesto chiaramente a mio marito di non incontrarlo più“, disse a suo tempo la donna.

Bill Gates, anche se in quest’ultima occasione su Reddit si è rifiutato di spiegare quali fossero i suoi rapporti con Jeffrey Epstein, ha mantenuto sempre una linea rigorosa nelle dichiarazioni pubbliche. La sua versione ufficiale, infatti, resta quella di aver incontrato il magnate della finanza in varie occasioni, ma soltanto per chiudere un accordo che prevedeva una cospicua donazione da parte di Epstein, destinata all’associazione filantropica non profit Bill & Melinda Gates Foundation.

