Bill Gates in Cina per incontrare aziende partner/ Domani la visita a Xi Jinping

Bill Gates si trova in Cina dove incontrerà i partner che hanno lavorato alle sfide globali per la salute e lo sviluppo con la Bill & Melinda Gates Foundation. Ad annunciarlo è stato lo stesso co-fondatore di Microsoft, che tramite la propria pagina ufficiale Twitter ha scritto: “Sono appena atterrato a Pechino per la prima volta dal 2019 – le parole pubblicate sui social ieri, mercoledì 14 giugno 2023 – dove sono entusiasta di incontrare i partner che hanno lavorato alle sfide globali per la salute e lo sviluppo con (la Bill & Melinda Gates Foundation) per più di 15 anni”.

Quindi Bill Gates ha aggiunto: “Risolvere problemi come il cambiamento climatico, la disuguaglianza sanitaria e l’insicurezza alimentare richiede innovazione. Dallo sviluppo di farmaci contro la malaria agli investimenti nell’adattamento climatico, la Cina ha molta esperienza in questo. Dobbiamo sbloccare quel tipo di progresso per più persone in tutto il mondo”. Bill Gates, stando a quanto riferisce IlSole24Ore, dovrebbe incontrare anche il presidente cinese Xi Jinping, e il vis-a-vis dovrebbe tenersi nella giornata di domani, venerdì 16 giugno 2023.

BILL GATES INCONTRA XI JINPING: LE VISITE DEGLI ALTRI IMPRENDITORI IN CINA

Difficile anticipare i temi dell’incontro ma non è da escludere che si parlerà di argomenti strategici come ad esempio lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, tenendo conto degli enormi investimenti che Microsoft ha realizzato negli ultimi anni in questo campo.

Da quando la Cina è stata “riaperta” dopo la fine della pandemia di Covid, altre figure di spicco si sono recate a Pechino, come ad esempio il CEO di JPMorgan Chase Jamie Dimon, nonché Elon Musk, numero di uno Tesla e SpaceX, che si è recato per la prima volta negli ultimi tre anni in Cina lo scorso maggio. A marzo, invece, era stata la volta del numero uno di Apple, Tim Cook, che aveva fatto visita a Pechino spiegando che Cupertino gode di un rapporto “simbiotico” con la Cina.

