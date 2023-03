Bill Gates, investimento in Heineken/ 850 milioni di euro per il 3% della società

Bill Gates, ex amministratore delegato ed ex cofondatore di Microsoft, è divenuto nelle scorse ore un azionista di Heineken, la famosa birra olandese, uno dei gruppi principali al mondo. Nel dettaglio, come si legge sull’edizione online de La Stampa, ha acquistato il 3% dell’azienda per un investimento da ben 850 milioni di euro. Ogni qual volta che Bill Gates si muove ovviamente attira l’attenzione degli addetti ai lavori, ma tale investimento risulta essere sicuramente ancor più singolare rispetto agli altri, in quanto il miliardario e filantropo a stelle e strisce aveva spiegato in passato di non essere un grande bevitore di birra, aggiungendo di concedersi solamente qualche sorso di birra light, quindi analcolica, durante le partite di baseball in compagnia di amici o famigliari.

In una sessione della chat Ask Me Anything del 2018 su Reddit, aveva infatti confessato: «Quando mi ritrovo a qualcosa come una partita di baseball, bevo birra light per condividere almeno l’atmosfera con tutti gli altri bevitori di birra. Mi dispiace deludere i veri appassionati».

BILL GATES, INVESTIMENTO IN HEINEKEN: SOCIETA' IN MANO ALLA NIPOTE DEL FONDATORE

La scelta di investire in Heinekein molto probabilmente, anzi, sicuramente è dovuta ad un mero interesse economico da parte di Bill Gates ed anche all’ottimo andamento che sta registrando Heineken in Borsa negli ultimi due anni. Nel 2022 sono stati registrati degli utili molto importanti e anche per il 2023 la situazione è definita positiva da parte degli analisti.

Le azioni di Bill Gates sono state acquistate tramite la fondazione che il miliardario ha realizzato insieme all’ex moglie, leggasi la Bill & Melinda Gates Foundation, e l’investimento è avvenuto lo stesso giorno in cui Fomento Economico Mexicano Sab (FEMSA), ha venduto parte dei suoi titoli Heineken per un totale 3,7 miliardi di Euro. L’azienda della famosa birra è saldamente nelle mani della famiglia del fondatore, appunto Heineken, e il singolo maggiore azionista è Charlene de Carvalho Heineken, nipote dello storico Gerard, colui che ha inventato il birrificio.

