BILL GATES/ “Io in complotto sul Covid? L’accusa mi sorprende” (Che tempo che fa)

È Bill Gates il superospite della nuova puntata di Che tempo che fa: in occasione dell’uscita del suo nuovo libro, Clima, come evitare un disastro (edito in Italia da La nave di Teseo), Fabio Fazio riesce a riportarlo in Italia a 17 anni dalla sua ultima intervista nello studio del programma. Clima, un manuale sulle “soluzioni di oggi” e le “sfide di domani” relative al tema del cambiamento climatico, è uscito il 16 febbraio in contemporanea mondiale in oltre 35 paesi del mondo. Di fatto, Gates è una delle persone più influenti a livello internazionale, in quanto detentore di un patrimonio da capogiro in parte investito in diverse imprese e fondazioni che portano il suo nome. È il caso, in primis, della Microsoft, l’azienda informatica da lui istituita nel 1975, oltre alla Bill&Melinda Gates Foundation di cui è a capo insieme alla moglie Melinda. Degno di nota anche il programma Breakthrough Energy, dedicato alla commercializzazione di energia da fonti rinnovabili, e la sua ricerca sulle cause e gli effetti dei disastri ambientali ben sintetizzati nel saggio appena uscito. In quest’ultimo, Gates presenta anche un programma concreto e a suo dire ‘realizzabile’ per azzerare le emissioni di Co2, programma messo a punto avvalendosi della consulenza di alcuni esperti del settore (fisici, chimici, biologi, ingegneri ed economisti).

Bill Gates: “Io e Fauci bersagli del web: mi sono sorpreso”

Di recente, Bill Gates è stato protagonista di una serie di accuse riguardanti il suo presunto coinvolgimento nella diffusione ‘orchestrata’ del Covid-19. A parere dei cosiddetti ‘complottisti’, infatti, l’obiettivo di Gates sarebbe quello di una sorta di vaccinazione di massa da attuarsi ‘col 5G’, allo scopo di ‘controllare la mente’ delle persone e dare origine a ‘Ogm umani’. In un’intervista rilasciata la scorsa settimana a 7, Bill commenta così queste ipotesi lanciate sui social media: “Sono rimasto sorpreso. Internet può essere usato per spiegare cose a un pubblico enorme, per informare e divulgare, però su Internet sembra sempre che le motivazioni per le quali qualcuno fa qualcosa vengano messe sotto accusa. E allora, certo, mi ha sorpreso che il Dr Fauci e io (Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, immunologo e consigliere di Trump prima e adesso di Biden; n.d.r.) siamo diventati protagonisti di teorie cospiratorie sulla pandemia”. Nella stessa intervista, l’imprenditore sottolinea l’‘assurdità’ dell’accusa, scherzandoci su e prendendola con filosofia: “Mettiamola così: al momento, almeno, sto lavorando – anche – su problemi relativi al clima. E sul clima per ora non esistono teorie cospiratorie”. Per saperne di più, l’appuntamento è a stasera a Che tempo che fa.



