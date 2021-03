Bill Gates, la profezia sulla pandemia/ “Ritorno alla normalità nel 2022”

Si tornerà alla normalità nel 2022: questa la profezia di Bill Gates sulla fine della pandemia. Il fondatore di Microsoft è stato intervistato da TVN24 ed ha fatto il punto sull’emergenza sanitaria mondiale, sottolineando che il «mondo sarà completamente tornato alla normalità» entro la fine del prossimo anno, superando così l’epidemia da Covid-19.

Ema "Vaccini Covid efficaci contro trasmissione"/ Ok a nuovi impianti per produzione

Bill Gates ha spiegato ai microfoni dell’emittente che «la pandemia da Covid-19 è stata una tragedia incredibile», ma ha acceso la speranza: il virus potrebbe avere infatti vita breve ancora, scomparendo dalla faccia della terra in meno di due anni.

LA PROFEZIA DI BILL GATES SULLA PANDEMIA DA COVID-19

«Entro la fine del 2022 dovremmo essere fondamentalmente tornati alla normalità», il giudizio di Bill Gates, che si è detto fiducioso in questa battaglia contro la pandemia. Parole che arrivano in giorni particolarmente delicati considerando il battage internazionale sui vaccini anti-Covid. Ricordiamo che il fondatore di Microsoft ha agito in prima persona nella lotta al coronavirus, mettendo a disposizione 1,75 miliardi di dollari per la risposta globale alla pandemia. Un contributo che è servito da supporto per vaccini, diagnostica e potenziali trattamenti. Ricordiamo che la struttura di Covax, programma lanciato da Bill Gates e supportata dall’Oms e dall’alleanza globale per vaccini e immunizzazione (GAVI), mira ad assicurare 2 miliardi di dosi di vaccino anti-Covid per i Paesi poveri entro la fine del 2021. Senza dimenticare che lo stesso filantropo è stato “obiettivo” di molte teorie cospirazioniste.

Stacca a morsi il pene del marito, temeva tradimento/ Niente ses*o e catetere a vita

LEGGI ANCHE:

Pfizer, Consiglio Ue cambia conclusioni/ “Spartire 10mln vaccini in modo solidale”

© RIPRODUZIONE RISERVATA