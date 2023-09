Bill Gates: “Mortalità infantile si può ridurre”/ “Obiettivo salvare fino a due milioni di vite”

Misure economiche per salvare fino a due milioni di vite entro il 2030 sono state presentate da Bill Gates: si tratta di proposte che vanno dagli integratori di batteri intestinali per aiutare i bambini malnutriti a digerire il latte materno fino a un pacchetto per la nascita da 1 dollaro. Il co-fondatore di Microsoft ha affermato in un nuovo rapporto che esistono soluzioni chiare e semplici per la mortalità infantile e materna: i progressi nella riduzione delle morti si sono arrestati, infatti, negli ultimi anni. “Uno dei più grandi miracoli della conquista umana è che dall’inizio del secolo abbiamo ridotto il numero di morti sotto i cinque anni da dieci milioni a cinque milioni ogni anno”, ha detto Gates.

Ignazio Visco: “Superbonus non può essere permanente”/ Governatore Bankitalia: “Vicini a stop aumento tassi”

“Molte persone non ne sono consapevoli. E non viene celebrato tanto quanto probabilmente dovrebbe essere” ha spiegato l’imprenditore. Gran parte di tale riduzione è stata ottenuta attraverso una combinazione di misure tra cui i vaccini che combattono la polmonite, la diarrea e la malaria, sottolinea il The Times. Nello stesso periodo anche la mortalità materna è diminuita significativamente: negli ultimi otto anni, però, i tassi sono rimasti invariati. Il nuovo rapporto, scritto insieme a Melinda French Gates, sua ex moglie, per la Bill & Melinda Gates Foundation, identifica sette modi per riavviare il progresso. È incluso anche un kit per l’emorragia post-partum, che contiene un foglio di plastica noto come telo che consente ai medici e alle ostetriche di vedere facilmente se la perdita di sangue sta raggiungendo una quantità pericolosa. Una ricerca condotta su 200.000 donne, dimostra che ha ridotto del 60% le emorragie gravi e la morte.

Termovalorizzatore Roma, Tar: "No ai ricorsi per bloccarlo"/ Gualtieri: "Andiamo avanti per costruirlo"

Mortalità infantile, il piano per ridurla

Le infusioni di ferro durante la gravidanza, gli ultrasuoni abilitati all’intelligenza artificiale che possono individuare nascite a rischio e l’uso di antibiotici come Azitromicina durante il travaglio per ridurre la sepsi, possono aiutare nella riduzione della mortalità, secondo Bill Gates. L’ultima misura in particolare potrebbe aiutare anche negli Usa: infatti un quarto delle morti materne negli Stati Uniti sono dovute alla sepsi. Gates ha affermato che gran parte di questi risultati sono stati scoperti grazie al “boom della conoscenza” avvenuto negli ultimi dieci anni, che ha consentito ai ricercatori di comprendere meglio le cause della mortalità. In parte ciò è avvenuto grazie alla fondazione Gates, che ha finanziato le indagini.

Elon Musk lancia xAI, l'intelligenza artificiale "curiosa e a favore dell'umanità"/ "No a linee morali"

Una delle innovazioni più importanti riguarda il microbioma dei bambini. Negli ultimi anni, gli scienziati si sono interessati sempre più all’interazione tra il nostro metabolismo e l’ecosistema dei microbi nel nostro intestino: esaminando le feci, si è scoperto che ciò aveva implicazioni per i piccoli malnutriti. “I bambini in India hanno batteri intestinali diversi rispetto a quelli negli Stati Uniti, quindi questi probiotici devono essere adattati a livello iper-locale – o, in questo caso, i pannolini a livello locale”, ha detto. La fondazione Gates ha donato più di 70 miliardi di dollari dalla sua nascita nel 2000 e detiene una dotazione di 67 miliardi di dollari.











© RIPRODUZIONE RISERVATA