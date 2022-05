Bill Gates “Sono positivo al covid, sintomi lievi”/ “Per fortuna ho fatto la 3a dose”

Bill Gates è risultato essere positivo al covid. Dopo quasi due anni e mezzo di pandemia anche il filantropo e geniale miliardario americano inventore di Microsoft, ha contratto il virus. Ad annunciarlo è stato lo stesso 66enne originario di Seattle, attraverso la propria pagina ufficiale di Twitter: “Sono fortunato a essere vaccinato anche con la dose ‘booster’, e ad avere accesso ad analisi e cure mediche di livello”, ha aggiunto dopo aver dato la notizia. Bill Gates ha raccontato comunque di stare bene, di aver preso la malattia in forma lieve, e di seguire i consigli dei vari esperti: “Sono risultato positivo al covid, ho sintomi lievi e sto seguendo i consigli degli esperti. Sono isolato fino a che non sarò guarito”.

SFOOTING/ Parate, tifo, sdoganamenti e rischi. Premesse e premesse-bis…

Il genio della Big Tech mondiale aveva fatto discutere negli scorsi giorni a seguito dell’allarme di una possibile nuova pandemia, ma soprattutto di una recrudescenza del covid: “Siamo ancora a rischio di una variante più trasmissibile e più mortale. C’è un 5% di probabilità che il peggio debba ancora arrivare”, aveva spiegato l’autore di ‘How To Prevent the Next Pandemic’ uscito qualche giorno fa.

Gismondo vs Bill Gates/ "Variante Covid più letale? Lui non ha nessuna autorevolezza"

BILL GATES POSITIVO AL COVID: IL FILANTROPO SPINGE PER IL DREAM TEAM DI ESPERTI

Bill Gates si è impegnato in questi anni assieme alla Bill and Melinda Gates Foundation di Seattle per garantire l’accesso a tutti ai vaccini anti covid, e non solo, ma anche ai farmaci, ed in particolare rivolgendosi ai paesi più poveri. A riguardo la fondazione che porta il nome di Bill e dell’ex moglie, ha dichiarato lo scorso mese di ottobre 2021 che spenderà 120 milioni di dollari per permettere un aumento dell’accesso alla pillola antivirale della Merck, il farmaco che viene somministrato alla comparsa dei primi sintomi di covid, in quei Paesi a basso reddito.

Bill Gates "Covid? Non abbiamo ancora visto il peggio"/ "Rischio variante più letale"

Da tempo Bill Gates mette inoltre in guardia il mondo sul fatto che servano investimenti e la creazione di un “dream team” di esperti di vari Paesi, la Global Epidemic Response and Mobilization Initiative all’interno dell’Oms, per identificare in maniera rapida le nuove minacce pandemiche.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again. — Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA