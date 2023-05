Bill Gates su Intelligenza artificiale/ “Ricerca più immediata e acquisti mirati…”

Secondo il noto miliardario, filantropo e co-fondatore di Microsoft, Bill Gates, l’AI, l’Intelligenza Artificiale, potrebbe letteralmente sconvolgere il mondo attuale come lo conosciamo, arrivando ad affossare anche due giganti della big tech come Google e Amazon, fra le aziende di maggior valore al mondo. Bill Gates, parlando in occasione dell’evento AI Forward 2023 ospitato da Goldman Sachs ed SV Angel, si è soffermato sul proliferare degli strumenti legati all’intelligenza artificiale come ad esempio ChatGPT, e si dice convinto che si potrebbe verificare a breve una vera e propria rivoluzione: “Non andremo mai più su un motore di ricerca come Google o su un sito di produttività, oltre che su Amazon”.

L’intelligenza artificiale di fatto eliminerà questo doppio passaggio, permettendo una ricerca più immediata e nel contempo acquisti più mirati. Ovviamente il riferimento è nel caso in cui l’evoluzione degli attuali sistemi dovesse portare ad un nuovo strumento di AI in grado di iniziare a comprendere modelli di pensiero, ma anche i bisogni e i sentimenti degli essere umani, uno strumento quindi senziente.

BILL GATES: “AI? SAREI DELUSO SE MICROSOFT NON INTERVENISSE”

Bill Gates si è detto ottimista sul ruolo che la “sua” Microsoft possa avere nella creazione di una nuova intelligenza artificiale ancora più sviluppata, alla luce anche del recente investimento da 10 miliardi di dollari in Open AI: “Sarei deluso se Microsoft non intervenisse – ha spiegato ancora – ma sono impressionato da un paio di startup, inclusa Inflexion”.

Bill Gates ha poi parlato dei robot umanoidi che stanno iniziando lentamente a diffondersi, in sostituzione di lavori che fino a poco tempo venivano svolti dalle persone, e a riguardo ha spiegato: “Quando inventeremo questi robot, dovremo solo assicurarci che non si ammalino di Alzheimer”, ironizzando. Ricordiamo che Bill Gates è ovviamente una figura ritenuta alquanto autorevole, e più volte nel corso della sua lunga e onorata carriera ha regalato le sue personali previsioni su ciò che accadrà, spesso e volentieri rivelatesi azzeccate.

