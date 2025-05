Sono parole durissime quelle rilasciate da Bill Gates contro Elon Musk. Nel giorno del 25esimo anniversario della sua fondazione, il co-fondatore di Microsoft, ha fatto sapere che chiuderà la sua attività fra 20 anni, nel 2045 e nel contempo di voler donare il suo intero patrimonio tecnologico, che secondo le ultime stime varrebbe ben 107 miliardi di dollari. Come riferisce il Corriere della Sera, si tratterà di una donazione che verrà erogata nel corso del tempo e che permetterà alla Fondazione Gates di elargire altri 200 miliardi di dollari in progetti legati alla sanità, allo sviluppo e all’istruzione, doppiando così i 100 miliardi di dollari già investiti fino ad ora da Bill Gates.

L’ex numero uno di Microsoft aveva preventivato in passato di proseguire più a lungo la propria attività mentre in queste ore ha spiegato che la sua intenzione è quella di spendere di più ma in un tempo più concentrato, dedicandosi ai più poveri del mondo. Un piano di aiuti che il geniale imprenditore a stelle e strisce ha riportato attraverso il sito della propria fondazione, definendolo “la mia nuova deadline”, 20 anni attraverso cui darà via tutta la sua intera ricchezza. Nell’esternare il suo piano Bill Gates, come detto sopra, ha anche attaccato Elon Musk, CEO di Tesla ma anche numero di SpaceX e negli ultimi mesi, braccio destro del presidente americano Donald Trump.

BILL GATES VS ELON MUSK: PERCHE’ L’ATTACCO

Il manager di origini sudafricane ha puntato il dito nei confronti del collega originario del Sud Africa, spiegando senza troppi giri di parole che lo stesso “uccide i bambini più poveri” attraverso il taglio del bilancio Usaid, che è l’agenzia americana per lo sviluppo internazionale. E’ stata fondata nel 1961, in piena Guerra Fredda per contrastare l’influenza dell’Unione Sovietica, e si occupa di fornire aiuti a varie cause umanitarie, economiche e di comunicazione.

Si tratta quindi un braccio operativo molto importante per i bisognosi, ma Elon Musk, stando a quanto scrive Gates, vorrebbe ridurre i suoi contributi e ciò, secondo lo stesso co-fondatore di Microsoft “non è una bella immagine”, ribadendo appunto come l’uomo più ricco al mondo starebbe “uccidendo i bambini più poveri al mondo”. Il grido di allarme di Bill Gates, pubblicato anche sul Financial Times, continua dicendo che “milioni di persone moriranno” nei prossimi anni a causa dei tagli agli aiuti, aggiungendo che gli aiuti dei privati non potranno compensare quanto mancherà da parte di Usaid, tenendo conto che l’anno scorso aveva un budget di ben 44 miliardi di dollari. Parole durissime quelle di Bill Gates, l’ennesimo attacco ad Elon Musk che negli ultimi mesi sta vivendo un periodo decisamente complicato della sua vita per via della sua esposizione politica.

BILL GATES VS ELON MUSK: COSA STA SUCCEDENDO

L’appoggio a Donald Trump ma anche e soprattutto quello all’ultradestra tedesca Afd, hanno portato ad una serie di rimostranze violenze in Europa e negli Stati Uniti nei confronti di Tesla, con showroom e auto danneggiati e le vendite a picco. Ora il nuovo attacco di Bill Gates a cui forse replicherà lo stesso imprenditore sudafricano, ma che rappresenta comunque un duro colpo tenendo conto di quanto l’inventore di Microsoft, fino a pochi anni fa l’uomo più ricco al mondo, sia stimato a livello mondiale anche per la sua attività filantropica.

La sua fondazione venne inaugurata nel 2000, quando Bill Gates aveva 44 anni e la sua ex moglie, Melinda French, ne aveva 35. E’ considerata una delle organizzazioni più importanti al mondo nonché una di quelle che ha investito più denari in assoluto, grazie ai quali sono stati salvati milioni di vite in tutto il mondo. I prossimi obiettivi sono la lotta alle malattie, in particolare dopo la pandemia di covid, il contrasto alla mortalità infantile e le iniziative educative.