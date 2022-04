Bill Murray “Comportamento inappropriato”, cacciato dal film Disney/ Cos’è successo?

Bill Murray cacciato dalle riprese del film Disney, il motivo

Colpo di scena durante le riprese del film “Being mortal”. L’attore Bill Murray è stato accusato di comportamento inappropriato sul set e la Searchligt ha dato lo stop alle riprese del film prodotto dagli studi che fanno capo alla Disney e che vedeva l’esordio alla regia di Aziz Anzari, il comico di origine indiana autore e interprete della serie di Netflix “Master of None”. Al momento è stata aperta un’inchiesta e non è chiaro se Bill Murray verrà estromesso dal cast. Murray, che ha 71 anni, è una delle star più amate del cinema americano, ma l’attore di “Ricomincio da capo” e “Ghostbuster” è stato in passato protagonista di episodi che lo hanno reso una presenza difficile sul set di film e programmi televisivi.

Romina Vento, marito Carlo Fumagalli ha minacciato suicidio/ Portato in psichiatria

In questo caso la produzione la deciso di sospenderlo per l’impossibilità di proseguire con lui le riprese: “La scorsa settimana siamo stati informati di un reclamo e abbiamo immediatamente preso in considerazione il caso. Dopo aver studiato tutte le circostanze, abbiamo deciso di fermare la produzione. Siamo davvero grati a tutti voi per quello che è stato fatto per questo progetto. La speranza è di riprendere la produzione al più presto e stiamo lavorando con Aziz e Youree per capire quali saranno i tempi. La produzione si metterà in contatto con voi per condividere i dettagli dell’interruzione e vi faremo sapere non appena avremo maggiori informazioni da condividere”, c’è scritto nel comunicato.

Alba Parietti, il fidanzato è Fabio: chi è?/ Estraneo al mondo dello spettacolo...

Bill Murray dipendente dalla droga, le accuse della ex moglie

Non si hanno al momento ulteriori informazioni sulla natura della denuncia avanzata nei confronti di Bill Murray. L’episodio che ha provocato l’esclusione dell’attore dal set sarebbe avvenuto nella giornata di venerdì. Da lunedì a mercoledì, la casa di produzione ha condotto le sue indagini e nella giornata di ieri, giovedì, ha deciso di sospendere il set e l’attore. In passato l’attore è stato al centro di una bufera mediatica. La moglie aveva chiesto la separazione. I due si sono sposati nel 1997 e hanno avuto quattro figli, che ora hanno dai 7 al 15 anni, di cui la donna ha già chiesto la custodia. Secondo il suo legale, la Butler è stata costretta a trasferirsi nella Carolina del Sud “a causa della dipendenza di Murray dalla marijuana, del suo comportamento oltraggioso, dei continui abusi psichici e fisici e del suo atteggiamento maniacale nel sesso”.

Guendalina Tavassi furiosa contro Jeremias, Estefania e Blind/ "Hanno rotto il caz*o"

Sulle carte è scritto anche che Murray aveva detto apertamente alla moglie di avere “altre relazioni, minacciando di picchiarla se lo avesse dichiarato pubblicamente”. Ora a distanza di tempo la storia si ripete. Potrebbe essere questo lo stesso motivo che avrebbe portato la produzione del film a sospendere le riprese. Magari Bill Murray si sarebbe presentato sul set in stato di alterazione più volte e questo avrebbe compromesso la lavorazione del film.











© RIPRODUZIONE RISERVATA