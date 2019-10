“Bill Murray in albergo in pigiama”/ L’attore diserta la conferenza stampa a Roma

Tra i grandi protagonisti della Festa del Cinema di Roma, Bill Murray è al centro dell’attenzione. Ma non solo per le sue indubbie qualità interpretative: oggi l’attore ha disertato la conferenza stampa e la motivazione fornita dal direttore Antonio Monda ha destato non poca ilarità. Il volto di Lost in Translation e Ricomincio da capo era atteso alle 13.30 nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica per il punto stampa in vista “dell’Incontro Ravvicinato” col pubblico moderato dall’amico e regista Wes Anderson, ma il direttore della Festa del Cinema è stato molto sincero: «Siamo andati a prenderlo in albergo ma era ancora in camera in pigiama. Potrei inventarvi cause di forza maggiore, ma è mia abitudine dire sempre la verità», riporta Best Movie.

BILL MURRAY DISERTA CONFERENZA STAMPA: “ERA IN PIGIAMA”

La conferenza stampa è stata solo rinviata, come evidenziato dallo stesso direttore della Festa del cinema di Roma: «Recupereremo la conferenza stampa in un secondo momento e ve ne verrà data notizia attraverso un comunicato ufficiale della Festa con il nuovo orario». Confermato anche l’incontro con il pubblico in programma alle ore 17.30 in Sala Sinopoli: accompagnato da Wes Anderson, che lo ha diretto in diverse occasioni, l’attore riceverà il premio alla carriera. Sui social network dilaga l’ironia per il fatto, con Bill Murray che è stato “elogiato” per il suo essere unico, anche in una occasione come questa. E in molti si chiedono anche perchè non si sia presentato anche in pigiama: l’artista non è nuovo a mise tutt’altro che formali…

