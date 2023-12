Billie Eilish accende la polemica dopo il coming out: “Non volevo farlo”/ “Pensavo fosse ovvio”

Billie Eilish fa ‘involontariamente’ coming out: “Attratta dalle donne”

Billie Eilish è finita sul malgrado al centro del gossip per aver fatto in maniera naturale e schietta coming out. Durante un’intervista a Variety, infatti, la popstar 21enne ha rivelato di essere attratta anche dalle donne: “Le amo molto, sono attratta da loro come persone. Ne sono attratta sul serio. Ne sono fisicamente attratta, ma allo stesso tempo ne sono intimidita per la loro bellezza e la loro presenza” La cantante ha poi aggiunto che in passato era molto più gelosa della sua sfera sentimentale mentre adesso può parlarne un po’ più apertamente. Le reazioni dei suoi fan all’intervista, però, sono state diverse. In molti l’hanno appoggiata e compresa ma paradossalmente, come riporta La Stampa, a Billie Eilish il coming out è costato la perdita di 100 mila follower.

Dopo il clamore che si è abbattuto sul coming out, Billie Eilish ha parlato poi raggiunta da un giornalista sul Red Carpet dell’evento Hitmakers. Prima si è chiesta sorpresa: “Non era ovvio?” e poi sulla reazione dei fan ha aggiunto: “Non volevo farlo (coming out, ndr), ma ho pensato ‘Non era ovvio?’. Non avevo capito che le persone non lo sapessero.”

Billie Eilish accende la polemica dopo il coming out: “Davo per scontato che mi segue lo sapesse”

Billie Eilish dopo il clamore e la reazione spropositata di alcuni ‘fan’ che hanno smesso di seguirla sui social per il suo coming out, raggiunta all’evento Hitmakers ha rivelato: “Io la vivo con tranquillità da sempre, anche prima di parlarne. Non ho mai avuto problemi, sono sincera. In quella intervista ne ho parlato in maniera molto spontanea e naturale, dando per scontato che chi mi segue sapesse già tutto. Mi chiedo: ‘Perché non possiamo semplicemente esistere’?”

In realtà la bisessualità di Billie Eilish non è una novità. Già nel 2019 la postar 21enne, sulla cresta dell’onda da quando aveva solo 13 anni, presentando il suo videoclip del brano Lost cause, sui social aveva dichiarato di “amare le donne” Anche se sulla sua vita sentimentale ha sempre voluto mantenere un certo riserbo, fino allo scorso maggio ha avuto una relazione con Jesse Rutherford, musicista trentunenne. La relazione tra i due è durata meno di un anno. I motivi della separazione non sono noti, lo staff dell’artista, però, negò che ci fossero di mezzo tradimenti: “Possiamo confermare che Billie e Jesse si sono lasciati amichevolmente e sono rimasti buoni amici. Tutte le voci ingannevoli sono false. Entrambi sono attualmente single”











