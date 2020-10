Billie Eilish, bodyshaming dopo foto/ “Pancia fa senso, che tette…” Twitter insorge

Billie Eilish in tendenza su Twitter, ma purtroppo non per il suo talento musicale. È l’odio social a renderla protagonista oggi. Tutta “colpa” di alcune foto che sono circolate: un’ondata di bodyshaming l’ha travolta, poi ne è nata una di indignazione per le critiche rivolte dagli haters all’artista. La 18enne è stata paparazzata in canotta e pantaloncini. “A me fa senso quella pancetta”, “ha messo su peso”, “sembra vecchia”. Questi alcuni dei commenti che sono comparsi sul suo aspetto fisico, addirittura anche sul seno oltre che sulla pancia. Ma ce ne sono stati anche molto più offensivi e aggressivi. Non si è fatta attendere la reazione degli utenti Twitter. “Billie Eilish ha 18 anni e ha paura di mostrare il suo corpo per colpa vostra. Non vi fate schifo? Sessualizzare una ragazza solo perché non segue i vostri stupidi standard di bellezza?”, ha scritto ad esempio un utente. Non è ovviamente l’unico a prendere le difese della cantante.

BILLIE EILISH, BODYSHAMING HATERS DOPO NUOVE FOTO

“Vi sentite realizzati dopo aver insultato e deriso una ragazzina, per un corpo assolutamente nella norma, solo perché a 18 anni ha realizzato più di quanto farete voi in tutta la vostra vita? Menomale che Billie Eilish è molto più matura di voi”, ha scritto un altro utente. Il punto resta sempre lo stesso, anche se ormai da anni il tema viene affrontato. Basta avere un corpo che non rientra nei “canoni” imposti dalla società per finire nel mirino delle critiche. E questo è ovviamente insopportabile, oltre che inaccettabile. Difficilmente comunque Billie Eilish si farà toccare da queste critiche. A proposito degli haters, qualche mese fa in un’intervista alla Bbc aveva spiegato: “Ho smesso di leggere completamente i commenti. Mi stavano rovinando la vita”. In merito alla vittoria agli ultimi Brit Awards aggiunse: “Mi sono sentita così odiata ultimamente. E quando stavo sul palco e ho visto tutti voi sorridermi mi è venuta voglia di piangere”.

Billie Eilish is pictured WITHOUT her trademark baggy clothes https://t.co/2hCworDTuz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 13, 2020





