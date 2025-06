Billie Eilish a Venezia con Nat Wolff: sono una nuova coppia?

Nella serata di ieri, domenica 8 giugno 2025, il pubblico italiano ha accolto il travolgente ed attesissimo ritorno di Billie Eilish in Italia con il suo Hit me hard and soft: The Tour, ispirato al titolo del suo ultimo album in studio. La popstar americana ha infiammato l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna, in quella che è stata l’unica tappa italiana della sua tournée, ma nelle ultime ore i suoi fan sono in fermento anche per una notizia di cronaca rosa che la riguarda direttamente.

Nelle ultime ore, infatti, stanno circolando su X, così come su tutte le principali piattaforme social, alcuni scatti rubati che immortalano la cantante in dolce compagna di Nat Wolff. Tra i due c’è sempre stata una grande amicizia, ma le foto in questione li ritraggono in atteggiamenti piuttosto complici, insieme su un balcone a Venezia. Le foto risalgono a diverse ore prima del concerto a Bologna, segno che la popstar ha fatto tappa in laguna per un breve soggiorno prima del grande concerto che l’avrebbe vista protagonista nel capoluogo emiliano.

Billie Eilish e Nat Wolff: scatta il bacio e le foto scatenano i fan!

Billie Eilish e Nat Wolff sono fidanzati? Le fotografie che li immortalano complici e raggianti sembrano confermare questa ipotesi: insieme si sono concessi un calice di vino sul balcone con vista Venezia e, a suggellare il tempo prezioso trascorso insieme, è scattato anche un romantico bacio. Le fotografie hanno ovviamente fatto il giro del web scatenando l’entusiasmo dei fan, che sembrano non avere dubbi: Billie Eilish e Nat Wolff sono una coppia!

Lei è una giovanissima artista che negli ultimi anni ha raggiunto il boom mondiale, lui è invece un celebre attore e cantante americano, classe 1994, famoso soprattutto per aver preso parte alla serie tv The Naked Brothers Band. Entrambi non si sono ancora sbilanciati sul loro rapporto, d’altronde la cantante è sempre stata piuttosto riservata nel merito della sua vita privata, ma stando alle foto potrebbe davvero essere nato un amore.