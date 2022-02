Billie Eilish ferma concerto: fan ha crisi respiratoria/ “Non accalcatevi, relax!”

Billie Eilish, lo scorso 5 febbraio alla State Farm Arena di Atlanta, in Georgia, ha fermato il suo concerto perché si è accorta che un suo fan stava avendo una crisi respiratoria. La cantante dal palco ha chiesto al pubblico di fare spazio e ha allertato la sicurezza, che ha provveduto a farlo uscire dalla folla e ad assicurarsi che stesse bene.

La fan Danna Macias, che si trovava proprio lì per assistere al live, ha raccontato al magazine statunitense E! News di quanto la cantante ventenne sia stata brava a gestire la allarmante situazione. Anche dopo che il ragazzo che ha accusato il malessere è stato portato via, infatti, Billie Eilish ha voluto attendere che il clima tornasse alla normalità. “Ha notato che c’erano diverse persone che non stavano bene per la calca, quindi ha chiesto a tutti di fare un passo indietro e di fare spazio a tutti. All’improvviso la gente ha iniziato a chiedere un inalatore e lei ha fatto sì che il suo team li portasse. Diceva ‘Rilassatevi, non accalcatevi! Va tutto bene!’”, ha raccontato.

Billie Eilish ferma concerto: fan ha crisi respiratoria. Non è la prima volta

Non è la prima volta che Billie Eilish ferma un suo concerto per motivi come questi: la cantante, infatti, in passato ha dimostrato altre volte di avere a cuore la salute dei suoi fan. “Aspetto che le persone stiano bene. Finché non sarà così, io non vado avanti”, ha detto come testimoniato da alcuni video realizzati dal pubblico. Molto spesso inoltre è capitato che chiedesse, durante i live, se tutto stava andando per il meglio.

Questo suo atteggiamento, volto a mantenere la sicurezza nel corso degli eventi, l’ha sempre caratterizzata. Purtroppo episodi tragici dettati dalla calca non sono inusuali (basti pensare a quanto accaduto al concerto di Travis Scott all’Astroworld Festival, in cui sono morte per soffocamento dieci persone) e la cantante vuole evitarli in tutti i modi.

