Billie Eilish/ “Guardavo porno a 11 anni, cervello devastato da quelle immagini”

La sua vita è tutt’altro che banale, e con le sue dichiarazioni sconvolge sempre l’opinione. Parliamo di Billie Eilish, la cantante vincitrice di un Grammy che nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni dell’Howard Stern Show, in onda su Sirius XM Radio, ha svelato di aver sviluppato una dipendenza dal porno sin dall’adolescenza. Eilish, 20 anni ancora da compiere, ha infatti dichiarato di essersi avvicinata al mondo dei video a luci rosse sin da bambina, all’età di 11 anni il primo incontro con i contenuti osé visualizzati su internet che ben presto sono diventati un’abitudine.

Nel corso dell’intervista rilasciata sulle frequenze di Sirius XM radio, Billie Eilish ha svelato la sua dipendenza, con gli effetti collaterali che ne sono derivati per quanto visto in giovane età: “Penso che il porno sia una vergogna. Guardavo un sacco di porno, a dire il vero. Ho iniziato a guardare il porno quando avevo, tipo, 11 anni. Penso che mi abbia davvero distrutto il cervello e mi sento incredibilmente devastata dal fatto di essere stata esposta a così tanto porno”. Rispondendo al perché lo abbia cominciato a guardare sin da piccola, Eilish ha dichiarato di averlo fatto perché si sentiva “cool e una del gruppo” degli amici.

Billie Eilish e il porno, le rivelazioni

L’effetto del porno agli occhi di una giovane ragazza ha reazioni ben diverse rispetto a quanto ci si possa aspettare. Nel corso dell’intervista rilasciata all’Howard Stern Show, in onda su Sirius XM Radio, Billie Eilish ha svelato di essersi sentita spesso in dovere di fare cose tra le lenzuola che avrebbe però preferito non fare: “Le prime volte che, sai, ho fatto sesso, non dicevo di no a cose che non andavano bene. Era perché pensavo che fosse quello da cui avrei dovuto essere attratta”.

“È davvero difficile incontrare persone quando le persone sono terrorizzate da te o pensano che tu sia fuori dalla loro portata” ha detto poi la cantante. A 18 anni Billie Eilish è diventata la persona più giovane della storia a vincere tutti e quattro i migliori Grammy Awards nello stesso anno quando ha portato a casa le statuette per il nuovo artista, album, record e canzone dell’anno nel 2020. Recentemente ha anche contratto il Covid e ha dichiarato: “Se non mi fossi vaccinata sarei morta di sicuro”.

